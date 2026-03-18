El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió el ingreso del frente frío 41 en México, el cual estará influenciado por una masa de aire ártico que, en las próximas horas, avanzará sobre la vertiente del Golfo de México. Este sistema interactuará con una masa de aire polar y con las corrientes en chorro, tanto polar como subtropical. El último informe del SMN detalló que estas condiciones provocarán un descenso de temperaturas en diversas regiones del país, con excepción del Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Para el Valle de México y la península de Yucatán, se pronostican chubascos y precipitaciones de fuertes a muy fuertes, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones que resguarden su salud. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la llegada de un Evento de Norte que impactará a los municipios de Tamaulipas y Veracruz, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 100 y 120 km/h. También se prevén fuertes vientos en otras regiones: En cuanto a las lluvias, el SMN indicó que, debido al frente frío número 41 y al Evento de Norte, se esperan las siguientes precipitaciones: Las autoridades advirtieron que podrían registrarse nevadas o caída de aguanieve en zonas altas del país, específicamente en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y La Malinche. Ante este escenario, las autoridades meteorológicas aconsejan protegerse del frío intenso de la siguiente manera: Los conductores también deben tomar precaución: se debe reducir la velocidad y evitar frenar de forma brusca. En casa, asegurarse de ventilar de forma correcta los sistemas de calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Por último, mantener una buena ingesta de vitamina C para fortalecer el organismo.