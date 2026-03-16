Un nuevo fenómeno meteorológico encendió las alertas en México. El frente frío número 41 avanzará sobre el país acompañado por una masa de aire polar que provocará condiciones extremas durante los próximos días. El pronóstico anticipa lluvias intensas, vientos muy fuertes y temperaturas bajo cero en distintas regiones. Incluso, algunas zonas montañosas podrían registrar nevadas y aguanieve, un fenómeno poco frecuente en varias regiones del territorio. El frente frío 41 provocará lluvias muy fuertes a intensas en distintos estados del país, especialmente en el sureste, donde las precipitaciones podrían alcanzar hasta 150 milímetros. Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco se perfilan como las entidades con mayor probabilidad de tormentas persistentes, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves. En el centro del país y la península de Yucatán también se prevén chubascos y lluvias moderadas, por lo que autoridades meteorológicas pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales. Uno de los efectos más intensos del fenómeno será el evento de “Norte”, con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en zonas costeras del Golfo de México. Estas ráfagas podrían provocar caída de árboles, daños en estructuras ligeras y oleaje elevado, lo que representa un riesgo para embarcaciones y actividades portuarias. En otras regiones del país también se esperan vientos fuertes y posibles tolvaneras, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras y provocar afectaciones. La masa de aire polar asociada al frente frío provocará un descenso marcado de temperaturas en gran parte del país, con heladas durante las madrugadas en zonas montañosas del norte, centro y oriente de México. En regiones altas, los termómetros podrían bajar hasta los -5 grados, lo que representa un riesgo para cultivos, ganado y comunidades expuestas al frío. Además, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en cumbres y sierras, condiciones que podrían generar complicaciones en caminos y actividades al aire libre.