Conoce el cenote más profundo de nuestro planeta a más de 300 m. bajo tierra, El Zacatón, en Aldama.

En esta noticia El Zacatón, el “ojo” de Tamaulipas que llegó hasta la NASA

En medio del paisaje de Aldama, Tamaulipas, se esconde un enorme “ojo” de agua que parece mirar directamente hacia las profundidades de la Tierra. Se trata de El Zacatón, una sima inundada que alcanza alrededor de 339 metros de profundidad y es considerada la más profunda del mundo entre las que están llenas de agua.

El impresionante cenote forma parte de un sistema de cinco formaciones kársticas conectadas y destaca por las pequeñas islas de zacate que flotan sobre su superficie y se desplazan con el viento. Su ubicación se encuentra aproximadamente en las coordenadas 22.99323° N, -98.16574° O, en el municipio de Aldama.

En medio del paisaje de Aldama, Tamaulipas, se esconde un enorme “ojo” de agua. SECTUR

El Zacatón, el “ojo” de Tamaulipas que llegó hasta la NASA

El Zacatón no es solamente un atractivo natural: sus dimensiones y profundidad lo convirtieron en un sitio de interés para la exploración científica. En 2007, la NASA realizó pruebas con el robot autónomo DEPTHX, diseñado para explorar ambientes acuáticos profundos y desarrollar tecnología que pudiera utilizarse en futuras misiones de exploración espacial. La agencia lo describió entonces como el “world’s deepest water-filled sinkhole”, es decir, el sumidero o sima llena de agua más profunda del mundo.

Su profundidad supera los 300 metros y el sistema al que pertenece está ubicado en el Rancho La Azufrosa. Investigaciones de la Universidad de Texas sitúan el Sistema Zacatón cerca de los 22.99° N y 98.16° O y señalan que el Zacatón es el más profundo de los cinco principales cenotes del conjunto.

Poza Verde, El Caracol, Poza Azufrada y La Pilita. SECTUR

Además de El Zacatón, el sistema incluye otras formaciones conocidas como Poza Verde, El Caracol, Poza Azufrada y La Pilita. El nombre del cenote proviene precisamente de las islas de zacate que flotan sobre el agua y que pueden desplazarse por efecto del viento, una de las características que hacen que este lugar parezca un enorme ojo natural abierto en la superficie.

¿Qué hace tan extraordinario a El Zacatón?

Ubicación: Aldama, Tamaulipas.

Coordenadas: 22.99323° N, -98.16574° O.

Profundidad: alrededor de 339 metros.

Diámetro: cerca de 99 metros, según información de referencia sobre el sitio.

Agua: termal.

Sistema: cinco formaciones kársticas.

Particularidad: islas de zacate flotantes.

Interés científico: fue utilizado para pruebas del robot DEPTHX de la NASA.

Secretaría de Turismo Tamaulipas. SECTUR

Así, detrás de sus aguas oscuras y sus particulares islotes verdes se encuentra uno de los fenómenos naturales más extremos de México: El Zacatón es un gigantesco pozo de agua que se hunde cientos de metros bajo tierra y que incluso sirvió como laboratorio para tecnologías destinadas a explorar otros mundos.