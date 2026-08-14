La autoridad fiscal detalló los requisitos, plazos y mecanismos para obtener saldo a favor en la Declaración Anual 2025 mediante el Sistema Automático de Devoluciones.

En esta noticia Cómo funciona el embargo: del mandamiento de ejecución al remate de bienes

Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determina que existe un crédito fiscal, el contribuyente queda obligado a cubrir el monto reclamado. No se trata de una advertencia informal, sino de una deuda reconocida por la autoridad que, si no se regulariza, puede derivar en medidas de cobro previstas por la legislación mexicana.

Una vez recibida la notificación correspondiente, comienza a correr un plazo de 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo en los términos establecidos por la normativa. Si ese período vence sin que se cumpla ninguna de estas opciones, el SAT puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, mediante el cual puede exigir el pago de manera forzosa y, cuando la ley lo permite, embargar bienes o inmovilizar recursos del contribuyente.

Cómo funciona el embargo: del mandamiento de ejecución al remate de bienes

La garantía del adeudo es una alternativa válida que muchos contribuyentes desconocen.

Ofrecer una fianza, hipoteca u otro mecanismo reconocido por el SAT permite detener el avance del proceso mientras se resuelve la situación de fondo, ya sea a través de un acuerdo de pago, una aclaración o una impugnación del crédito fiscal ante las instancias correspondientes.

Qué hacer ante el procedimiento del requerimiento de pago y embargo del SAT. ChatGPT

Si el contribuyente no paga ni garantiza dentro del plazo, el SAT emite un documento llamado mandamiento de ejecución. Con ese instrumento legal, personal de la autoridad fiscal acude al domicilio o al lugar donde se encuentren los bienes del deudor y exige la demostración del pago. Si no se presenta el comprobante, se procede al embargo en el acto.

Los contribuyentes cuentan con un plazo de 30 días hábiles para pagar o garantizar el adeudo, de lo contrario el SAT iniciará acciones para cobrarlo, incluso con el embargo de bienes. ChatGPT

Los bienes embargados pueden quedarse bajo resguardo del propio contribuyente o ser trasladados a almacenes habilitados por el SAT.

A partir de ese momento, peritos valuadores determinan su valor comercial y la autoridad convoca a un remate: una venta pública en la que el monto obtenido se aplica directamente al importe del adeudo fiscal pendiente.

Qué ocurre si el remate no alcanza para cubrir toda la deuda

Si el valor obtenido en el remate cubre la totalidad del adeudo, el proceso concluye y la deuda queda saldada.

Pero si los bienes subastados no alcanzan para cubrir el monto total, el SAT no da por cerrado el caso: emite un nuevo requerimiento para ampliar el embargo, lo que puede derivar en la retención de más bienes hasta que el adeudo quede completamente cubierto.