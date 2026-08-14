Espolvorear bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué se recomienda.

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El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar gracias a su bajo costo y versatilidad.
Cada vez más personas lo espolvorean alrededor de la base del inodoro, un rincón del baño donde suelen acumularse humedad, polvo y pequeñas salpicaduras que con el tiempo pueden generar malos olores.
Cómo actúa el bicarbonato en esta zona del baño
El bicarbonato funciona como un absorbente natural que ayuda a reducir la humedad superficial del baño. Al colocarlo alrededor de la base del inodoro, se busca mantener esa área más seca, evitando que la condensación o las salpicaduras de agua se acumulen y favorezcan la aparición de olores desagradables.
Además de absorber la humedad, este truco casero aporta otros beneficios:
- Neutraliza los malos olores del baño.
- Facilita la limpieza de la base del inodoro, ya que ayuda a aflojar la suciedad adherida.
- Reduce el uso de químicos agresivos, al tratarse de un producto natural y económico.
- No deja fragancias intensas, algo que sí ocurre con otros productos de limpieza.
Vale aclarar que, aunque ayuda a controlar la humedad y disminuir los olores, el bicarbonato de sodio no reemplaza la limpieza habitual del baño ni elimina bacterias o virus, por lo que conviene usarlo como complemento y no como sustituto de la higiene profunda.
Cómo aplicarlo correctamente
El procedimiento es sencillo.
- Primero hay que barrer y limpiar el piso del baño, asegurándose de que el área alrededor del inodoro esté completamente seca.
- Luego, se espolvorea una capa fina de bicarbonato de sodio alrededor de toda la base y se deja actuar durante varias horas, o incluso toda la noche, según la cantidad de humedad que haya en la zona.
- Pasado ese tiempo, el producto se retira con una escoba, un cepillo de cerdas suaves o un paño húmedo.
Se puede repetir el procedimiento cada vez que se lo considere necesario dentro de la rutina de limpieza del hogar.