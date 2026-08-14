El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar gracias a su bajo costo y versatilidad.

Cada vez más personas lo espolvorean alrededor de la base del inodoro, un rincón del baño donde suelen acumularse humedad, polvo y pequeñas salpicaduras que con el tiempo pueden generar malos olores.

Espolvorear bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué se recomienda. Imagen creada con IA

Cómo actúa el bicarbonato en esta zona del baño

El bicarbonato funciona como un absorbente natural que ayuda a reducir la humedad superficial del baño. Al colocarlo alrededor de la base del inodoro, se busca mantener esa área más seca, evitando que la condensación o las salpicaduras de agua se acumulen y favorezcan la aparición de olores desagradables.

Además de absorber la humedad, este truco casero aporta otros beneficios:

Neutraliza los malos olores del baño.

Facilita la limpieza de la base del inodoro, ya que ayuda a aflojar la suciedad adherida.

Reduce el uso de químicos agresivos , al tratarse de un producto natural y económico.

No deja fragancias intensas, algo que sí ocurre con otros productos de limpieza.

Vale aclarar que, aunque ayuda a controlar la humedad y disminuir los olores, el bicarbonato de sodio no reemplaza la limpieza habitual del baño ni elimina bacterias o virus, por lo que conviene usarlo como complemento y no como sustituto de la higiene profunda.

Cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento es sencillo.

Primero hay que barrer y limpiar el piso del baño, asegurándose de que el área alrededor del inodoro esté completamente seca. Luego, se espolvorea una capa fina de bicarbonato de sodio alrededor de toda la base y se deja actuar durante varias horas, o incluso toda la noche, según la cantidad de humedad que haya en la zona. Pasado ese tiempo, el producto se retira con una escoba, un cepillo de cerdas suaves o un paño húmedo.

Se puede repetir el procedimiento cada vez que se lo considere necesario dentro de la rutina de limpieza del hogar.