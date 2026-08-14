La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en México, ha emitido un criterio que podría transformar la manera en que se resuelven ciertas disputas relacionadas con herencias en México.

A partir de este momento, los jueces deberán examinar las circunstancias específicas de cada familia antes de tomar decisiones sobre quién tiene derecho a heredar.

Esta decisión se originó en el contexto de una mujer que solicitó participar en la herencia de su hermano fallecido en Puebla. Aunque la legislación estatal otorgaba una prioridad al padre del difunto, la hermana defendió su posición alegando que ambos habían cohabitado durante muchos años y compartían la propiedad de un inmueble.

Con esta resolución, la Suprema Corte ha determinado que las pautas de sucesión establecidas en la ley son válidas, no obstante, no pueden aplicarse de forma automática en aquellos casos donde existan elementos que demuestren una realidad familiar diferente que merezca protección constitucional.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre las herencias familiares?

La resolución indica que los jueces deberán valorar circunstancias específicas de convivencia, apoyo mutuo, cuidado o vínculos patrimoniales antes de emitir una sentencia definitiva.

El máximo tribunal concluyó que las normas del Código Civil de Puebla que dan preferencia a los ascendientes sobre los hermanos son constitucionales.

Sin embargo, precisó que las personas juzgadoras tienen la obligación de revisar las pruebas de cada asunto para determinar si existe una situación excepcional que justifique una decisión diferente. Como señaló la SCJN, se debe proteger a “la familia como una realidad social diversa”.

Según el fallo, corresponde analizar “si existen circunstancias jurídicas que deban ser valoradas para resolver la controversia con una prelación distinta a la establecida en la ley”.

El caso que podría sentar un precedente y desatar nuevas disputas hereditarias

La controversia surgió a raíz de la impugnación de una mujer sobre la declaración de heredero único otorgada al padre de su hermano fallecido. Entre los aspectos que deberán ser examinados se encuentran:

La convivencia entre ambos hermanos.

La existencia de un régimen de copropiedad sobre un inmueble.

El papel de la hermana como cuidadora del fallecido.

La ausencia de descendientes, cónyuge o concubina del autor de la herencia.

La protección constitucional de distintas formas de familia.

La decisión podría establecer un precedente para futuros conflictos sucesorios en los cuales las relaciones familiares no se ajusten de manera estricta al esquema tradicional establecido por la ley.

En consecuencia, la Sala correspondiente deberá decidir si la hermana tiene derecho a participar en la herencia con una prelación distinta a la que está legalmente estipulada, así como también evaluar “su calidad de copropietaria del inmueble que forma parte de la herencia”.