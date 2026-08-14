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Vinagre blanco y bicarbonato de sodio son dos productos que probablemente ya tenés en tu cocina y que, combinados, se convierten en uno de los trucos de limpieza más populares del hogar.
La razón está en la química: el ácido del vinagre descompone el bicarbonato de sodio y se produce dióxido de carbono, generando una efervescencia que ayuda a aflojar la suciedad y las manchas más resistentes.
Por qué se recomienda esta combinación
Además de su efecto limpiador, esta mezcla tiene la ventaja de ser segura, económica y respetuosa con el medio ambiente, lo que la convierte en una alternativa a los productos químicos tradicionales.
Entre sus principales usos se destacan:
- Eliminar malos olores: es ideal para neutralizar aromas desagradables en la cocina, el baño o la heladera, dejando la mezcla en un recipiente abierto durante unos minutos.
- Desengrasar y desinfectar superficies: si bien no reemplaza a los productos antibacteriales, resulta eficaz para quitar grasa y dejar las superficies más limpias, según se explica en una nota de El Cronista.
- Destapar cañerías: se recomienda verter primero el bicarbonato en el desagüe y luego el vinagre. La efervescencia ayuda a remover grasa y residuos acumulados, evitando el uso de productos más agresivos.
- Limpieza profunda: es útil para juntas de azulejos, superficies manchadas y utensilios de cocina, ya que la reacción ayuda a desprender la suciedad más difícil de quitar.
Una solución práctica para el día a día
Vale aclarar que esta preparación funciona mejor como complemento de la limpieza cotidiana, y no como reemplazo de productos diseñados para desinfectar en profundidad.
Usada de manera correcta, la combinación de vinagre y bicarbonato puede ayudar a mantener distintos ambientes del hogar más limpios, con una solución accesible que sigue siendo una de las preferidas para las tareas domésticas.