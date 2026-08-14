Vinagre blanco y bicarbonato de sodio son dos productos que probablemente ya tenés en tu cocina y que, combinados, se convierten en uno de los trucos de limpieza más populares del hogar .

La razón está en la química: el ácido del vinagre descompone el bicarbonato de sodio y se produce dióxido de carbono, generando una efervescencia que ayuda a aflojar la suciedad y las manchas más resistentes .

Mexclar vinagre y bicarbonato de sodio produce una efervescencia que ayuda a aflojar la suciedad y las manchas más resistentes.

Por qué se recomienda esta combinación

Además de su efecto limpiador, esta mezcla tiene la ventaja de ser segura, económica y respetuosa con el medio ambiente, lo que la convierte en una alternativa a los productos químicos tradicionales.

Entre sus principales usos se destacan:

Eliminar malos olores : es ideal para neutralizar aromas desagradables en la cocina, el baño o la heladera, dejando la mezcla en un recipiente abierto durante unos minutos.

Desengrasar y desinfectar superficies : si bien no reemplaza a los productos antibacteriales, resulta eficaz para quitar grasa y dejar las superficies más limpias, según se explica en una nota de El Cronista.

Destapar cañerías : se recomienda verter primero el bicarbonato en el desagüe y luego el vinagre. La efervescencia ayuda a remover grasa y residuos acumulados, evitando el uso de productos más agresivos.

Limpieza profunda: es útil para juntas de azulejos, superficies manchadas y utensilios de cocina, ya que la reacción ayuda a desprender la suciedad más difícil de quitar.

Una solución práctica para el día a día

Vale aclarar que esta preparación funciona mejor como complemento de la limpieza cotidiana, y no como reemplazo de productos diseñados para desinfectar en profundidad.