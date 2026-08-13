Colgar bolsitas de sal gruesa en la entrada de una casa

La entrada de una casa es una de las zonas más expuestas a los cambios de temperatura y humedad del ambiente exterior. Por eso, no es raro que en recibidores, pasillos y zaguanes se acumule más humedad que en el resto de los ambientes.

Frente a este problema, muchas personas están recuperando un truco simple y económico: colgar bolsitas de sal gruesa cerca de la puerta.

Se trata de una práctica sencilla, sin costo elevado y fácil de replicar en cualquier hogar, que promete ayudar a mantener el aire más seco en las zonas donde más se necesita.

Colgar bolsitas de sal gruesa en la entrada de una casa: por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve. Grok

Cómo funciona la sal gruesa como deshumidificador natural

La sal gruesa tiene una característica físico-química conocida: es higroscópica, es decir, tiene la capacidad de absorber la humedad presente en el aire.

Cuando el ambiente tiene exceso de vapor de agua, los cristales de sal lo atraen y lo retienen, reduciendo así la sensación de humedad en el entorno cercano.

Este fenómeno ocurre de forma pasiva, sin necesidad de electricidad ni de ningún dispositivo adicional. Por eso, colocar sal gruesa en una bolsita de tela o en un recipiente abierto cerca de la entrada puede ayudar a capturar parte de la humedad que ingresa junto con el aire exterior, especialmente en días húmedos o lluviosos.

Por qué se recomienda colocarla en la entrada de la casa

La zona de entrada suele actuar como un punto de transición térmica, donde el aire frío o húmedo del exterior se mezcla con el aire interior. Esto puede generar acumulación de humedad, sensación de frescor desagradable e incluso favorecer la aparición de malos olores con el paso del tiempo.

Colgar una bolsita de sal gruesa en ese sector busca actuar como barrera pasiva, absorbiendo parte de esa humedad antes de que se disperse hacia el resto de los ambientes.

Para aplicar este método en casa, se recomienda:

Colocar sal gruesa dentro de una bolsa de tela transpirable o un recipiente con orificios.

Ubicarla cerca de la puerta de entrada, sin que quede a la vista si se busca mantener la estética del espacio.

Renovar la sal cada cierto tiempo, ya que pierde eficacia al saturarse de humedad.

Evitar el contacto directo con superficies metálicas, para prevenir manchas u oxidación.

Este truco no reemplaza a un deshumidificador eléctrico en ambientes muy húmedos, pero puede ser un complemento útil para reducir la sensación de humedad en zonas puntuales del hogar, de forma económica y natural.