Se aproxima el diluvio del año con 72 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento desde este viernes 14 de agosto.

Diversos sistemas meteorológicos afectarán al país entre el 14 y el 17 de agosto de 2026, combinando lluvias intensas en varias regiones con temperaturas muy altas en el norte de México.

Se aproxima el diluvio del año con 72 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento desde este viernes 14 de agosto. Conagua

Lluvias fuertes en gran parte del territorio

El monzón mexicano, en interacción con divergencia en altura, generará lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, además de lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa y Nayarit, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por otro lado, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y una vaguada en niveles medios de la atmósfera provocarán lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además del noreste, occidente, centro y sur de México, junto con chubascos en el oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México.

Durante el fin de semana , una nueva onda tropical se aproximará al sureste y sur del país, incrementando la probabilidad de lluvias en esas regiones. Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Guerrero y Jalisco, según el pronóstico extendido para los días 15, 16 y 17 de agosto.

Estas lluvias podrían venir acompañadas de granizo y provocar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Calor extremo y vientos fuertes en el norte del país

Mientras las lluvias se concentran en el centro, occidente y sur, el norte de México enfrentará un ambiente caluroso a muy caluroso, con una onda de calor que prevalecerá en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45°C en entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que hacia el 17 de agosto algunas zonas de Baja California y Sonora podrían superar los 45°C.

En contraste, durante las madrugadas se registrarán temperaturas de 0 a 5°C en zonas serranas de estados como Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México (sur).

Además, se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h en varios estados del norte y del istmo de Tehuantepec, lo que podría derribar árboles y anuncios publicitarios. En las costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, se espera oleaje de hasta 2.5 metros de altura por mar de fondo.