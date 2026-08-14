El Senado de la República ha aprobado el Artículo 123 de la Constitución y ahora será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.

La reforma constitucional que reduce de manera gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México ya está vigente. El cambio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026 y establece una implementación progresiva que llevará la jornada a 40 horas en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones.

Durante este año, la jornada máxima continúa siendo de 48 horas semanales. La reducción será gradual: pasará a 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas semanales a partir de 2030.

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

La reforma no garantiza un día extra de descanso semanal

El dictamen detalla que las horas extraordinarias podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas por día, hasta por cuatro jornadas y establece la prohibición de que menores de 18 años realicen este tipo de labores. En cuanto a la remuneración, se fija un pago adicional del 100% sobre el salario ordinario y del 200% cuando se rebase el límite permitido .

En este sentido, la modificación amplía el límite de horas extraordinarias semanales de nueve a doce, sin contemplar un incremento en los días de descanso dentro de la semana laboral.

Beneficios clave de reducir la jornada laboral

Se sugiere que la implementación de una jornada laboral semanal reducida podría tener efectos benéficos en el descanso, la salud y el bienestar de los empleados, al facilitar un equilibrio más adecuado entre las esferas laboral y personal.

Asimismo, se indica que esta medida podría contribuir a una reducción en la tasa de ausentismo y un aumento en la productividad, sobre todo en un entorno donde México enfrenta elevados índices de estrés en el trabajo y accidentes laborales.