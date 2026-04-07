Empieza a formarse el ciclón extratropical que traerá fuertes vientos a Uruguay, de una velocidad que califica como “temporal”, según dijo el meteorólogo Guillermo Ramis. Además, el Inumet emitió una alerta amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en algunas zonas del país. El instituto había advertido en un aviso especial que desde la tarde del lunes y hasta la mañana de mañana, miércoles, es probable que se registren “precipitaciones abundantes, puntualmente copiosas, y tormentas fuertes, debido al ingreso de una depresión atmosférica desde el norte del territorio”. Los acumulados más importantes de precipitaciones para el lunes se esperaban en el norte, y durante este martes y miércoles se esperan en el noreste, centro-sur y este, con valores entre 60 y 100 milímetros en 24 horas y puntualmente superiores. Por otro lado, se prevén vientos fuertes y persistentes desde la noche del martes y durante el miércoles por la “formación de un ciclón extratropical”, de acuerdo con las previsiones del organismo estatal. Inumet estima que se producirán “vientos sostenidos del sector sur, con valores entre 40 y 60 kilómetros en la hora y rachas de entre 60 y 90 kilómetros en la hora, ocasionalmente superiores”. El ortanismo también entiende que por este ciclón las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este. Además, hay una alerta amarilla de Inumet en el norte por la persistencia de lluvias abundantes. Una “depresión atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”, apunta el comunicado, que añade que se “podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”. ✔ Artigas: todo el departamento ✔ Cerro Largo: Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Ramón Trigo. ✔ Rivera: todo el departamento ✔ Salto: Arapey, Belén, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Sarandí de Arapey y Termas del Arapey. ✔ Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.