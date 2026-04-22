Uno de los temas centrales de Grupo Modelo es la sostenibilidad y entre sus objetivos más importantes está “el sueño” de alcanzar el net zero emissions en 2040, esto significa eliminar 95% de las emisiones de dióxido de carbono en los tres alcances de la empresa, así como hacer una compensación para alcanzar la neutralidad. En entrevista con El Cronista, Soqui Calderón, directora regional de Sostenibilidad de Grupo Modelo, aseguró que, si bien todavía no existe la tecnología para alcanzar estos objetivos, la empresa ha logrado todas sus metas de reducción de emisiones y de cuidado del agua planteados desde 2017. Tan solo en el Scope 1, es decir, las emisiones directas en México, la empresa logró una disminución de 45% del total, mientras que en los tres alcances, Grupo Modelo acumula 25% de reducción con corte a 2025. “El sueño al 2040 es muy ambicioso porque no solo es interno, no solo es nuestro, no solamente son nuestras operaciones, nuestras emisiones, es toda la cadena de valor”, dijo Calderón. “Más del 80% de las emisiones de Grupo Modelo están en el alcance 3, es decir, en lo que nosotros no controlamos directamente”. La directiva destacó que en elSscope 1, es decir, las emisiones directas de la empresa, están invirtiendo en tecnología que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las innovaciones parten desde montacargas eléctricos, hasta sustituir las calderas de carbón por otras que funcionen con gas licuado o gas natural. “Dentro del alcance 2, en México logramos cerrar 2025 con 83% de energía eléctrica renovable operacional. Es un logro súper grande porque cuando hicimos la línea base el 2017 para hablar de las metas del 2018, el número era 0% de energía eléctrica renovable. Y hoy en México tenemos el 83%”, comentó. Soqui Calderón destacó que la mayor parte de la energía renovable que consume Grupo Modelo proviene de plantas eólicas. Mientras tanto, en el scope 3, que se refiere a las emisiones que generan los proveedores de Grupo modelo, la empresa trabaja en conjunto con las compañías que les brindan insumos para apoyarlas a implementar tecnología que disminuya sus emisiones. “Nosotros tenemos mapeados a los proveedores, hacemos un trabajo con ellos. Hay proveedores intermedios que ya están empezando a medir su huella, que ya hablan de los temas de las emisiones y hay otros proveedores que son muy avanzados, que ya tienen metas públicas, que tienen un equipo de sostenibilidad, que están trabajando en esto”, dijo. En el caso de los proveedores más pequeños, Soqui Calderón mencionó que trabajan con ellos para ayudarlos a implementar planes de reducción de emisiones de GEI, una labor en la que llevan más de 4 años. El insumo principal de Grupo Modelo es el agua. En este sentido, Soqui Calderón aseguró que de 2017 a 2025, el consumo de agua de la empresa en México se redujo 42% por hectolitro. “Todas nuestras plantas tienen una planta de tratamiento de fluentes, eso significa que toda el agua que sale la tratamos. En nuestras operaciones reutilizamos el agua para todo lo que se pueda, y también donamos agua tratada a otras entidades, que incluso sale con mejor calidad de la que de la que entra”, aseguró Otra línea de acción es el cuidado que hace la empresa en los acuíferos que tienen alto estrés hídrico. Este proyecto llamado “Aguas Firmes” surgió en 2021 y, en este sentido Grupo Modelo aplicó para un incentivo con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), y consiste en una inversión de u$s 10 millones, aplicados entre 2021 y 2024.