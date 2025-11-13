La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego en los siete juicios de amparo en revisión, en los que el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra reclamaba un cobro excesivo de impuestos.

Los asuntos en los que la Corte falló en contra del empresario, representan un monto de MXN $48,356.7 millones.

La cifra es inferior a lo que la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, había exigido al asegurar que Salinas Pliego adeudaba más de MXN $74,000 millones en impuestos desde 2008.

Salinas Pliego reclamó en los amparos un cobro excesivo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) desde 2008. Los asuntos fueron revisados por el pleno anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, desde la administración anterior, el Gobierno Federal implementó una estrategia para obligar a pagar a distintas empresas los impuestos que consideró atrasados.

El enfrentamiento entre el empresario, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido una constante en las conferencias matutinas y las redes sociales.

Salinas Pliego dijo la semana pasada que no está dispuesto a pagar deudas que considera “incorrectas” o “extorsivas”.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró hace un mes que el empresario debe pagar los impuestos atrasados, e ironizó: “(...) ahora sí que toma chocolate, paga lo que debes”.

Este miércoles, los negocios de Salinas Pliego tuvieron un preludio de lo que viene, pues Hacienda, junto con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) suspendió las cuentas bancarias de 13 casinos en una operación que calificó como la identificación de conductas “presuntamente consistentes con tipologías” de lavado de dinero.

Entre las empresas en ester grupo figuran propiedades de Grupo Salinas que, ante la orden de Hacienda emitió un comunicado defendiendo sus operaciones y pidiendo a las autoridades que dejen de ir contra sus negocios.

Danza de (miles) de millones

Dependiendo del listado y del momento, Salinas Pliego es una de las personas con las mayores fortunas de México y del mundo. De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el empresario es poseedor de una fortuna de u$s 7.3 mil millones, situándose en el lugar 493 a nivel global. En México, es el quinto multimillonario, luego de haber ocupado la segunda posición en 2020-2023, solo detrás de Carlos Slim.

Las empresas de Grupo Salinas deberán pagar miles de millones de pesos por adeudos fiscales.

Su fortuna ha decrecido dramáticamente en un año, ya que en agosto de 2024 sumaba más de u$s 11 mil millones.

Salinas Pliego, que recién celebró su cumpleaños 70, también ha manifestado ambiciones políticas, pues además de sus críticas a las administraciones de la 4T, ha coqueteado con la idea de lanzarse como candidato presidencial para 2030.

La deuda fiscal

Estos son los siete fallos de la Corte en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego:

Expediente 544/2024 interpuesto por la Secretaría de Hacienda: Este recurso corresponde al cobro fiscal más grande, correspondiente a Grupo Elektra, por un monto de 33,306.4 millones de pesos. Hacienda pidió revocar el amparo directo 6321/2024. Desechamiento del amparo 5654/2024 emitido a favor de Grupo Elektra, que establece un pago de 1,431.4 millones de pesos. La SCJN también desechó el amparo directo 5608/2024, otorgado a la misma empresa, por un monto de 2,004.8 millones de pesos. También se desechó el amparo directo con número de expediente 5145/2025 a Grupo Elektra, que detenía la ejecución del cobro de 1,603.8 millones de pesos El amparo directo en revisión 5731/2025 otorgado a TV Azteca también fue desechado, lo que obliga a la empresa a pagar 2,477.7 millones de pesos. La Corte también falló en línea con el proyecto 5778/2025, que desecha el amparo 6293/2024 y obliga a la empresa a pagar 4,916.9 millones de pesos. La última revisión de la Corte desechó el amparo directo 6293/2024, a favor de TV Azteca, que implica un pago de 2,615.7 millones de pesos.

Todos los fallos del pleno del máximo tribunal fueron unánimes.