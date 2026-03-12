Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 12 de marzo. 1835: Nace en Wallace (Canadá) Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense, que logrará una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y será el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. (Hace 191 años) 1945: En el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, situado en el estado de Baja Sajonia, Alemania, muere de tifus Ana Frank, joven judía de 15 años, autora de un diario (un regalo que le hicieron al cumplir los 13) sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante dos años en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos. Su padre, Otto Frank, enviado al campo de concentración de Auschwitz, será el único superviviente de la familia al ser liberado por los rusos en enero de 1945. Él se encargará de publicar el Diario que se convertirá en un símbolo contra la opresión y la barbarie nazi y en favor de la libertad. (Hace 81 años) 1648: Fallece en Almazán (Soria, España), fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo de Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador español del Barroco, autor de comedias de enredo como "Don Gil de las calzas verdes" y "El burlador de Sevilla". (Hace 378 años) 1507: Tras varias semanas en orden de búsqueda y captura por el rey de Castilla, a los 31 años de edad muere durante el trascurso de una épica batalla contra los guerreros del conde de Lerín, en la localidad de Viana, actual España, Cesar Borgia, a quien Maquiavelo situará como protagonista de su célebre libro "El Príncipe". (Hace 519 años) 604: Muere en Roma el papa Gregorio I, apodado Magno y uno de los Padres de la Iglesia. Durante su pontificado comenzó la cristianización de Inglaterra, se hizo muy poderoso en Roma marcando así las bases para la futura creación de los Estados Pontificios e introdujo el canto gregoriano en la liturgia religiosa. Será santificado y en 1295 se le proclamará Doctor de la Iglesia. (Hace 1422 años) El evento más importante de 1835 es el nacimiento de Simon Newcomb, un destacado astrónomo y matemático canadiense, cuya contribución a la mecánica celeste y la compilación de un calendario de efemérides astronómicas lo convierten en una figura clave en la historia de la astronomía.