El Metro CDMX rehabilitará el servicio de la Línea 3, de cara al Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, solicitó que no se inicie ninguna obra de rehabilitación o remodelación en el Metro hasta que concluya el Mundial de Futbol 2026. En esta línea, advirtió que la Línea 3 funcionará de forma completa próximamente , por lo que se sugiere estar atento a los canales oficiales de comunicación.

Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), explicó que los estudios necesarios para intervenir la Línea 3 -que conecta Indios Verdes con Universidad- aún están en proceso. Señaló que, debido a la cercanía del evento deportivo, no se ejecutarán trabajos que puedan afectar el flujo de pasajeros.

La Línea 3 del Metro CDMX se rehabilitará después del Mundial 2026

“La jefa de Gobierno fue clara en que no quiere afectaciones a la movilidad durante el Mundial, por lo que debemos concentrarnos en garantizar una alta disponibilidad de trenes” , reiteró Rubalcava.

¿Cuándo volverá a funcionar la Línea 3 del Metro CDMX?

Por el momento, ya comenzaron a adquirirse refacciones destinadas a unidades que permanecen en talleres, con el objetivo de rehabilitarlas y reforzar el parque vehicular.

Sobre la remodelación de la Línea 3, insistió: “¿Vamos a intervenirla durante el Mundial? No, no es viable; estamos demasiado cerca”.

Al tener en cuenta que el Mundial 2026 finalizará el 19 de julio, se prevén que las obras en el transporte público se lleven a cabo a partir de esa fecha. De esta manera, las autoridades procuran que no haya inconvenientes con el traslado de los pasajeros.

¿Qué se sabe sobre la Línea 2 del Metro CDMX?

Respecto a esta línea -de Taxqueña a Cuatro Caminos-, las autoridades capitalinas indicaron que se realizarán trabajos de sustitución de cableado y modernización del sistema eléctrico. Estas acciones buscan mejorar el servicio de transporte rumbo a la próxima Copa del Mundo, además de incorporar trenes rehabilitados.

La Secretaría de Obras y el Sindicato de Trabajadores del Metro llevan a cabo estos reemplazos de infraestructura. Paralelamente, avanzan en la renovación de la estación Taxqueña, por su conexión con el Tren Ligero que llega al Estadio Azteca, así como en la actualización del Metro Auditorio, ubicado en una de las zonas hoteleras más transitadas de la capital.