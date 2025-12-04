El Gobierno apostó por modernizar este transporte, con el propósito de facilitar la movilidad de los miles de pasajeros que a diario se trasladan hacia la capital del país. El transporte público en el Estado de México (Edomex) ampliará su servicio, particularmente en el Mexibús, el cual ofrecerá conexión directa con el Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Este plan de movilidad ofrecerá nuevas alternativas para reducir tiempos de traslado. Conoce los detalles de la ampliación de la Línea 3 y prepárate para viajar de una forma más práctica. Ten en cuenta la ruta completa que podrán disfrutar los pasajeros próximamente.

Fuente: narrativas-spin-mx

Novedades sobre la ampliación de la Línea 3 del Mexibús

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la red de transporte que conecta el área metropolitana con la CDMX y forma parte del Plan Integral de Intervención en la Zona Oriente del Edomex. La ampliación permitirá a los usuarios realizar viajes más eficientes y aprovechar la conexión de la unidad con otros sistemas de transporte en la capital.

Descubre las nuevas estaciones de la Línea 3 del Mexibús

Adelita

Carmelo Pérez

Norteña

Me voy

Tepozanes

Secundaria 36

CBTIS 6

El listado completo de las estaciones que integrarán este sistema de transporte es el siguiente. Esta extensión abarca un total de 3.5 kilómetros adicionales a partir de la estación Vicente Villada, avanzando por la Avenida Chimalhuacán hasta el Panteón de los Rosales.

Gracias a esta ampliación, el servicio alcanzará la estación Pantitlán del Metro, permitiendo la conexión con las Líneas 1, 5, 9 y A, además de ofrecer conexión directa con la Línea 4 del Metrobús y la Línea 2 del Trolebús.

Inversión de Edomex para la expansión del Mexibús

Las autoridades estatales han comunicado que la obra contará con una inversión de 600 millones de pesos. Se anticipa que su finalización se produzca a finales de 2026, una vez que se lleven a cabo los ajustes pertinentes en los carriles confinados y en los patios de encierro.