A partir de ahora, algunos trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán retirarse antes y aun así recibir el 100% de su sueldo base. El beneficio se desprende de un decreto presidencial que modifica las condiciones de retiro para quienes pertenecen a un régimen específico de pensiones dentro del organismo. De acuerdo con la normativa, estos trabajadores podrán acceder a una jubilación anticipada sin reducción en el monto de su pensión, siempre que acrediten los años de servicio establecidos en el régimen correspondiente. Aunque no aplica para todos los afiliados al ISSSTE, el decreto abre una nueva posibilidad de retiro para quienes cumplen con los criterios fijados por la legislación vigente. El beneficio aplica exclusivamente para trabajadores del ISSSTE que cotizan bajo el llamado régimen del Décimo Transitorio. Este sistema corresponde a empleados que ya estaban afiliados antes de la reforma a la ley del ISSSTE del 1 de abril de 2007 y que decidieron permanecer en el esquema anterior en lugar de cambiarse al modelo de cuentas individuales administradas por las Afore. Dentro de este régimen, el cálculo de la pensión se basa en el sueldo del último año trabajado y en los años de servicio acumulados. Además, el propio ISSSTE es el encargado de administrar y pagar la pensión de forma vitalicia. Los trabajadores inscritos en este esquema pueden pensionarse por tres vías principales: Sin embargo, la jubilación es la única modalidad que permite acceder al retiro anticipado con el total del sueldo. Con la aplicación del decreto presidencial, en 2026 se detiene el aumento gradual de la edad mínima para jubilarse dentro del Décimo Transitorio. Esto abre la puerta a que algunos trabajadores se retiren antes de los 60 años. Los requisitos son los siguientes: Quienes cumplan con estas condiciones podrán solicitar su pensión bajo la modalidad de jubilación y recibir el 100% de su sueldo base del último año laborado. Aunque el beneficio representa una ventaja importante, no todos los trabajadores del ISSSTE pueden acceder automáticamente. Es indispensable cumplir tanto con la edad mínima como con los años de cotización requeridos. Si una persona ya alcanzó la antigüedad laboral pero aún no cumple con la edad establecida, deberá esperar hasta alcanzarla para iniciar el trámite de pensión. Para evitar errores o confusiones, las autoridades recomiendan revisar el historial de cotización y utilizar las herramientas de simulación disponibles en el portal de PENSIONISSSTE.