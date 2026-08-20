Qué significa dejar los cubiertos en forma de cruz sobre el plato y cuándo hacerlo

En el fascinante mundo del protocolo gastronómico, existe una comunicación no verbal que revoluciona nuestra experiencia en los restaurantes. Hablamos del denominado lenguaje de los cubiertos, una tradición refinada que permite dialogar con el personal de sala sin pronunciar una sola palabra.

Entre todas las posiciones posibles, descubrir qué significa dejar los cubiertos en forma de cruz sobre el plato y cuándo hacerlo es fundamental para disfrutar de un servicio fluido y elegante.

Qué significa dejar los cubiertos en forma de cruz sobre el plato y cuándo hacerlo Shutterstock

¿Qué significa la posición de los cubiertos en forma de cruz?

Según la etiqueta de mesa y el protocolo gastronómico difundido por divulgadores de hostelería como el canal de YouTube Más que Rico, colocar los cubiertos cruzados funciona como una señal directa para el camarero o mesero. Este gesto indica que has terminado con la fase actual y que estás listo para pasar al siguiente plato .

Al ubicar el tenedor en posición vertical y el cuchillo atravesándolo horizontalmente en forma perpendicular, le comunicas al personal de servicio que puede retirar el plato actual e ingresar el posterior, logrando una transición perfecta entre tiempos sin necesidad de llamarlo verbalmente.

¿Cómo y cuándo se deben colocar los cubiertos cruzados?

Para aplicar correctamente esta norma de etiqueta en la mesa, debes seguir estos sencillos pasos:

Tenedor : colócalo en el centro del plato apuntando en sentido vertical hacia la parte superior.

Cuchillo: ubícalo atravesando el tenedor de manera horizontal y perpendicular, preferentemente con el filo mirando hacia la izquierda.

Es ideal hacerlo en banquetes, almuerzos formales o restaurantes de alta cocina donde se sirva un menú degustación de varios tiempos (entrada, plato principal y postre). Este lenguaje silencioso de los cubiertos evita interrupciones en la conversación y mantiene un ritmo impecable durante el servicio.

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¿De dónde surge este lenguaje silencioso de los cubiertos?

El origen de esta práctica se remonta a la Europa continental entre los siglos XVII y XIX. En las cortes de la nobleza europea (como en Versalles), hablar en voz alta o gritar a los sirvientes para pedir un plato se consideraba de mala educación, por lo que se diseñaron señales táctiles y gestos discretos.

Posteriormente, a mediados del siglo XIX, la alta sociedad adoptó el servicio a la rusa (à la russe), un sistema en el que las comidas se servían en secuencias individuales en lugar de presentar todos los manjares al mismo tiempo. Para gestionar la retirada e ingreso de platos sin interrumpir a los comensales, se estandarizó el código de posición de los cubiertos.

¿Se utiliza esta norma de etiqueta en todo el mundo?

Aunque el protocolo occidental está ampliamente extendido en Europa y América, la costumbre varía significativamente según la región cultural: