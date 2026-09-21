Una práctica de jardinería que aprovecha los nutrientes del compost: cómo preparar té de compost en casa, para qué sirve y qué recomiendan los especialistas sobre su aplicación.

Regar las plantas con té de compost es una práctica utilizada en jardinería para aprovechar parte de los nutrientes y microorganismos presentes en el compost. La preparación consiste en dejar compost en agua durante un período determinado, filtrar el líquido y utilizarlo posteriormente para regar las plantas.

La University of Maryland Extension recomienda el té de compost como una de las formas de utilizar el compost en el jardín. Según la institución, el líquido contiene pequeñas cantidades de nutrientes orgánicos y puede aportar microorganismos beneficiosos al suelo, además de favorecer la actividad de los organismos presentes en él.

Sin embargo, no se trata de un fertilizante completo que pueda reemplazar cualquier otro aporte nutricional. La propia universidad señala que el té de compost tiene una cantidad limitada de nutrientes, por lo que su utilidad depende también de las necesidades de cada planta y de las condiciones del suelo.

¿Para qué sirve regar las plantas con té de compost?

El té de compost puede utilizarse como un complemento para aportar pequeñas cantidades de nutrientes orgánicos y microorganismos al suelo. La University of Maryland Extension señala que su aplicación alrededor de las plantas puede favorecer la actividad microbiana del suelo y estimular la presencia de lombrices. También menciona que los microorganismos aportados podrían ayudar a limitar la colonización de algunos hongos que causan enfermedades en las plantas.

La institución también aclara que los efectos del té de compost no deben confundirse con los de un fertilizante completo. De hecho, en determinadas situaciones recomienda utilizar fertilizantes solubles o equilibrados cuando existen deficiencias nutricionales concretas.

El té de compost puede aportar pequeñas cantidades de nutrientes y microorganismos al suelo. (Fuente: Shutterstock)

¿Cómo preparar té de compost para regar las plantas?

Para preparar el té de compost, la University of Maryland Extension indica utilizar cinco partes de agua por una parte de compost en volumen. La mezcla debe dejarse reposar entre uno y tres días y posteriormente filtrarse para separar los restos sólidos antes de aplicar el líquido a las plantas.

La recomendación es utilizar compost elaborado a partir de restos vegetales o vermicompost, y no compost de estiércol de animales de granja. Una vez filtrado, el líquido puede aplicarse alrededor de las plantas. Para determinadas aplicaciones como fertilización de plantas con deficiencias, la universidad también indica diluir una parte de té de compost con tres partes de agua.

¿Cada cuánto se recomienda aplicar té de compost?

No existe una frecuencia universal que sirva para todas las plantas. La aplicación debe depender del tipo de cultivo, del estado del suelo y de si la planta realmente necesita un aporte adicional de nutrientes.

De hecho, la University of Maryland Extension recomienda prestar atención a las necesidades nutricionales concretas de las plantas y utilizar fertilizantes de acuerdo con las indicaciones correspondientes. El té de compost puede funcionar como complemento dentro del cuidado del suelo, pero no debería utilizarse indiscriminadamente ni en exceso.