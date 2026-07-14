Qué cubiertos usar en la mesa según los expertos.

Elegir los cubiertos adecuados va más allá de una cuestión estética. El material con el que están fabricados influye en su resistencia, facilidad de limpieza, seguridad y vida útil, por lo que conviene conocer las características de cada opción antes de comprar un juego para el hogar.

Actualmente, los cubiertos de metal, madera y plástico son de los más utilizados. Cada uno ofrece ventajas y desventajas según el uso que se les dará, ya sea para las comidas diarias, reuniones al aire libre o para los más pequeños de la casa.

Remojar los cubiertos en vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Generado con IA.

Los tipos de cubiertos más comunes son:

Cubiertos de metal (principalmente acero inoxidable).

Cubiertos de madera.

Cubiertos de plástico.

Cubiertos de metal: la opción más resistente para el día a día

Los cubiertos de metal, especialmente los fabricados en acero inoxidable, son la alternativa más recomendada para el uso cotidiano. Destacan por su resistencia a la corrosión, su larga vida útil y la facilidad con la que pueden limpiarse, incluso en lavavajillas.

Además de ser duraderos, suelen encontrarse en diferentes acabados y diseños, por lo que funcionan tanto para comidas familiares como para ocasiones especiales. Si se busca una buena relación entre calidad y precio, el acero inoxidable de calidad alimentaria suele ser la mejor elección.

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Cubiertos de madera: ideales para una mesa con estilo natural

Los cubiertos de madera aportan una apariencia cálida y artesanal que combina muy bien con decoraciones rústicas o contemporáneas. Son una alternativa atractiva para quienes buscan una mesa con un toque natural.

Sin embargo, requieren mayores cuidados. No se recomienda dejarlos en remojo durante largos periodos ni lavarlos constantemente en lavavajillas, ya que la humedad puede deteriorar la madera y reducir su vida útil.

¿Qué cubiertos son ideales para menores de 5 años? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cubiertos de plástico: prácticos para usos ocasionales

Los cubiertos de plástico destacan por ser ligeros, económicos y fáciles de transportar. Por ello, suelen utilizarse en picnics, fiestas infantiles, reuniones al aire libre o eventos donde se requiere una solución práctica.

No obstante, su resistencia es menor que la de otros materiales y muchos modelos no son adecuados para alimentos muy calientes. Además, si son desechables, generan un mayor impacto ambiental que las alternativas reutilizables.

Ventajas y desventajas de cada tipo de cubierto

Antes de elegir un juego de cubiertos, conviene comparar sus principales características.

Metal

Ventajas:

Muy duraderos.

Resistentes al óxido y al desgaste.

Aptos para lavavajillas.

Adecuados para uso diario.

Desventajas:

Los modelos de baja calidad pueden deteriorarse con el tiempo.

Generalmente tienen un precio mayor que los de plástico.

Madera

Ventajas:

Diseño cálido y elegante.

No transmite calor con facilidad.

Aporta un estilo natural a la mesa.

Desventajas:

Requieren mantenimiento especial.

No deben permanecer húmedos por mucho tiempo.

Suelen desgastarse más rápido.

Plástico

Ventajas:

Muy económicos.

Ligeros y fáciles de transportar.

Gran variedad de colores y diseños.

Desventajas:

Menor resistencia.

Algunos no soportan alimentos calientes.

Los desechables generan más residuos.

¿Qué cubiertos son ideales para menores de 5 años?

Para los niños menores de cinco años, los especialistas suelen recomendar cubiertos diseñados específicamente para su edad. Lo más importante es que tengan bordes redondeados, mangos ergonómicos y materiales seguros para uso alimentario.

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Los cubiertos de plástico libre de BPA o silicona alimentaria son una buena opción durante los primeros años, ya que reducen el riesgo de lesiones mientras el niño aprende a comer solo.

Conforme mejora su coordinación, pueden introducirse cubiertos de acero inoxidable infantil, que ofrecen mayor durabilidad y facilitan la transición hacia los utensilios convencionales. Los modelos con mangos antideslizantes suelen proporcionar un mejor agarre y mayor seguridad.