El DTSC recomienda una práctica sencilla de mantenimiento que puede incorporarse a la rutina semanal para reducir la acumulación de suciedad en las cañerías y prevenir obstrucciones.

Una tarea sencilla de limpieza puede ayudar a prevenir la acumulación de suciedad en los desagües de la casa y no requiere productos químicos.

Se trata de utilizar agua hirviendo de manera periódica, una práctica recomendada por el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC) como parte de sus consejos de prevención para reducir la contaminación generada en el hogar.

Para qué sirve tirar agua hirviendo y por qué lo recomienda el DTSC

De acuerdo con el DTSC, una de las formas de practicar la prevención de la contaminación en casa consiste en buscar alternativas a los productos comerciales de limpieza. Entre sus recomendaciones para los desagües, el DTSC propone una técnica que sirve para prevenir y combatir la acumulación de suciedad que consta en verter agua hirviendo por las cañerías una vez por semana.

El DTSC recomienda una práctica sencilla de mantenimiento que puede incorporarse a la rutina semanal para reducir la acumulación de suciedad en las cañerías y prevenir obstrucciones. Shutterstock

La recomendación aparece dentro de una serie de alternativas para mantener los desagües y reducir el uso de productos químicos. La misma guía menciona que, ante una obstrucción, también se puede recurrir a un destapador manual o a una serpiente para desagües, en lugar de utilizar directamente un producto comercial.

Qué otras medidas preventivas recomienda el DTSC para cuidar las cañerías

El DTSC también propone una alternativa de prevención casera para cuando el desagüe necesita ser destapado que consiste en colocar un cuarto de taza de bicarbonato de sodio y luego agregar 2 onzas de vinagre. En este sentido, el DTSC también menciona el uso de un destapador manual o una serpiente para desagües.

Estas recomendaciones forman parte de un enfoque más amplio de prevención de la contaminación en el hogar ya que, según el organismo, reducir el uso de productos de limpieza comerciales y buscar métodos alternativos puede contribuir a disminuir la contaminación generada desde las viviendas.