Guille Cardoso, un joven español que contó su experiencia laboral en Irlanda, explicó en enero de 2026 cómo consiguió un empleo en el país y qué estrategia utilizó para presentar su candidatura. En una entrevista publicada por El HuffPost el 10 de enero de 2026, aseguró que llegó a trabajar como camarero y afirmó que sus ingresos superaban los 4.000 euros al mes.

El caso fue difundido como una experiencia personal y no como un salario general para los trabajadores del sector en Irlanda. Cardoso también compartió algunos de los pasos que siguió para buscar empleo, incluso antes de viajar al país.

Atención: cómo preparó su CV para buscar trabajo en Irlanda

Según contó Cardoso, uno de los primeros pasos fue adaptar su currículum al inglés con ayuda de herramientas de inteligencia artificial y Canva.

El joven explicó que utilizó la tecnología para preparar una versión de su CV que pudiera presentar en las búsquedas de empleo en Irlanda. Esta fue una de las recomendaciones que compartió al relatar su experiencia.

Después, señaló que comenzó a revisar distintos portales y a enviar solicitudes a diferentes puestos. Entre las opciones que mencionó estaban trabajos como camarero, limpieza y jardinería, con la idea de ampliar las posibilidades de conseguir una oportunidad.

(Representación creada con IA) �

El paso a paso que siguió el joven

Cardoso explicó que su estrategia se apoyó en tres acciones concretas: adaptar el CV al inglés, postularse a distintas ofertas y prepararse para las entrevistas.

Sobre la búsqueda de empleo, contó que decidió aplicar a muchas propuestas laborales, incluso en puestos para los que no tenía experiencia específica. Según su relato, esta decisión le permitió encontrar una oportunidad en un hotel menos de dos semanas después de adaptar su currículum.

También contó que, antes de viajar, dedicó tiempo a estudiar inglés y especialmente a preparar entrevistas laborales en ese idioma. “Un mes antes de irme me puse a estudiar inglés muchísimo”, explicó en el relato recogido por El HuffPost.

Qué recomendó para quienes quieren trabajar en Irlanda

La experiencia de Cardoso también incluyó consejos para otras personas que estén pensando en buscar empleo en el exterior.

Entre sus principales recomendaciones, destacó usar herramientas tecnológicas para preparar el currículum, consultar distintas ofertas y estudiar el idioma antes de realizar entrevistas.

El joven sostuvo además que la falta de experiencia o las dificultades con el idioma no necesariamente impiden comenzar una búsqueda laboral, aunque remarcó la importancia de estudiar y aprender una vez dentro del puesto.

En sus declaraciones, Cardoso resumió su experiencia señalando que, según su visión, la actitud y la disposición para aprender son factores importantes al comenzar un trabajo en otro país.