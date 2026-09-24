La bolsa de valores alista la llegada de la primera emisora simplificada de deuda.

Adventus Capital busca colocar hasta MXN$560 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante una emisión de deuda simplificada, en lo que podría convertirse en la primera operación bajo este nuevo esquema, casi dos años después de la publicación de su regulación secundaria.

La sociedad financiera de objeto múltiple (SOFOM) prevé lanzar la emisión el próximo 28 de septiembre, de acuerdo con el prospecto de colocación. Se trata de una emisión simplificada nivel II, modalidad que contempla valores respaldados por activos y valores estructurados.

Los títulos tendrán un plazo de 240 meses, equivalente a 20 años, según el documento.

En la operación, Altor Casa de Bolsa actuará como intermediario colocador, mientras que Value Grupo Financiero fungirá como representante común de los tenedores.

Esta emisión representa la segunda declarada por la BMV. Desde 2025, el director general de la plaza bursátil, Jorge Alegría, explicó que, entre las empresas potencial de ingresar al mercado, se encuentra en proceso la primera empresa simplificada que busca lanzar acciones, aunque aún se mantiene como confidencial.

¿Quién es Adventus Capital?

Adventus Capital es una entidad financiera especializada en la estructuración, originación, otorgamiento, administración y seguimiento de soluciones de financiamiento para personas físicas con actividad empresarial, empresas y proyectos productivos en México.

La compañía fue constituida en 2020 y, un año después, se incorporó a Grupo Altor. Desde entonces, ha concentrado buena parte de sus estrategias de financiamiento en el sector agroindustrial.

Adventus tiene operaciones en distintas regiones del país, incluidos los estados de Nayarit, Veracruz y Puebla, de acuerdo con la información contenida en el prospecto.

Emisoras simplificadas en la BMV

La emisión simplificada forma parte de un nuevo esquema diseñado para facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas al mercado bursátil mexicano, con la participación de la BMV, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

El mecanismo surgió a partir de la Reforma a la Ley del Mercado de Valores de 2023, cuyo objetivo fue ampliar la participación de empresas en el mercado y reducir los tiempos y costos asociados con una colocación tradicional.

A diferencia del proceso convencional de listado, bajo el esquema simplificado las casas de bolsa y las bolsas de valores tienen un papel central en la revisión y autorización de las emisiones, al actuar como filtros antes de que los valores lleguen al mercado.

El nuevo mecanismo busca reducir un proceso que anteriormente podía extenderse durante meses a uno que pueda completarse en cuestión de semanas, con menores requerimientos y costos para las empresas.