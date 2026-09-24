Presentan un proyecto para reformar el Código Penal en México: pretenden sancionar con prisión a los artistas que hagan apología del delito a través de la música.

Una iniciativa para modificar el Código Penal Federal de México volvió a colocar en el centro del debate la relación entre música, apología del delito y libertad de expresión. La propuesta plantea aumentar las sanciones para quienes provoquen públicamente la comisión de delitos o interpreten música que promueva actividades de grupos delictivos.

El proyecto fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados el 19 de marzo de 2026 por la diputada federal Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción Nacional (PAN). El 23 de septiembre, la legisladora y el cantautor Alex Moreno expusieron públicamente la propuesta y su intención de impulsar su discusión legislativa.

La iniciativa propone modificar el artículo 208 del Código Penal Federal y establecer una pena de prisión de hasta tres años para determinadas conductas relacionadas con la apología del delito. Sin embargo, no se trata de una ley vigente: es un proyecto que todavía debe ser analizado por el Congreso.

Atención: qué propone la reforma al Código Penal Federal

Actualmente, el artículo 208 del Código Penal Federal establece que quien provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de este o de algún vicio puede recibir entre 10 y 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, cuando el delito no se ejecuta. Si el delito finalmente se comete, la norma establece que al provocador se le aplicará la sanción correspondiente por su participación en el hecho.

La iniciativa de Gómez Cárdenas propone ampliar ese artículo para incluir expresamente a quienes interpreten música con letras que hagan alusión o promuevan actividades de grupos delictivos o personas delincuentes, así como cualquier tipo de música que promueva actos delictivos o haga apología de estos. La redacción propuesta no convierte automáticamente cualquier canción sobre delitos en un delito, sino que se refiere a conductas que encuadren en la apología prevista por la reforma.

El proyecto establece una pena de 11 meses a tres años de prisión, además de una multa de hasta 900 veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. La propuesta señala que esta sanción se aplicaría cuando el delito al que se refiere la provocación no llegue a ejecutarse.

El proyecto que ingresó al Congreso establece una pena de 11 meses a tres años de prisión, además de una multa de hasta 900 veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La iniciativa también plantea que, si como consecuencia de la provocación se comete efectivamente un delito, al responsable se le aplique la sanción que corresponda por su participación en ese hecho. De esta manera, el proyecto diferencia entre la apología o provocación que no llega a concretarse y los casos en los que el delito finalmente ocurre.

El proyecto todavía no modifica el Código Penal Federal

Aunque la propuesta contempla penas de prisión para determinadas conductas, estas sanciones no están vigentes. Para que el cambio tenga efectos legales tendría que continuar el procedimiento legislativo correspondiente, ser discutido y aprobado por el Congreso y posteriormente publicarse el decreto respectivo.

El registro del Sistema de Información Legislativa identifica la propuesta como una iniciativa presentada por Annia Sarahí Gómez Cárdenas y legisladores del PAN. La ficha señala como fecha de publicación en la Gaceta Parlamentaria el 19 de marzo de 2026 y registra como último trámite que la iniciativa no se abordó.

La presentación pública realizada en septiembre no implica, por lo tanto, que la reforma ya haya sido aprobada. El proyecto permanece dentro del proceso legislativo y su eventual contenido podría modificarse durante la discusión parlamentaria.

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Existe otra propuesta sobre apología del delito en medios digitales

El proyecto de Gómez Cárdenas no es la única iniciativa presentada en la Cámara de Diputados sobre este tema. En marzo de 2026 también se registró otra propuesta para incorporar los artículos 208 Bis y 208 Ter al Código Penal Federal y establecer un delito específico relacionado con la apología del crimen organizado mediante medios digitales.

Esta segunda iniciativa plantea penas de cinco a diez años de prisión y de mil a cinco mil días multa para determinadas conductas realizadas por medios digitales. También propone agravantes cuando el contenido se dirija a menores de edad o tenga una difusión masiva, además de medidas dirigidas a plataformas digitales y concesionarios.

El Sistema de Información Legislativa registra que esta segunda propuesta fue presentada por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, también del PAN, y que fue turnada a comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis. Por lo tanto, al igual que la reforma al artículo 208, se trata de una iniciativa y no de una disposición vigente.

La discusión legislativa se centra así en distintas formas de abordar la apología del delito: una de las propuestas busca modificar directamente las sanciones aplicables a determinadas expresiones musicales, mientras que otra plantea crear disposiciones específicas para contenidos difundidos mediante medios digitales.