El Gobierno confirmó una inversión de 750 mil millones de dólares para construir 2,400 km de vías de tren: representará más empleo, conectividad y menos contaminación.

El Gobierno de México confirmó los alcances de su plan ferroviario para los próximos años. Durante la conferencia de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los nuevos servicios ferroviarios permitirán conectar regiones y ciudades, reducir la contaminación y generar empleos en distintas zonas del país.

La Presidenta confirmó que el Gobierno federal inviertirá 750 mil millones de pesos en la construcción de 2,400 kilómetros de trenes de pasajeros, además de 100 kilómetros del Tren Maya de carga y una parte del Tren Interoceánico, en el marco del reporte de dos años de gobierno en materia ferroviaria.

Claudia Sheinabum en conferencia de prensa. Gobierno de México

El impacto del plan ferroviario en México

Durante el encuentro, la mandataria destacó el impacto que el plan ferroviario ya genera en materia de empleo. “En este momento hay más de 60 mil personas con empleos directos generados por los trenes; si consideramos que un empleo genera más, supongamos uno, pues son 120 mil empleos”, afirmó.

Sheinbaum explicó que los trenes del norte del país suman 1,600 kilómetros desde Ciudad de México hacia Guadalajara y Nuevo Laredo. A ello se suman los 250 kilómetros del Tren Maya de carga, que incluye la ruta hacia Puerto Progreso, así como los 550 kilómetros del Tren Interoceánico, con ajustes para disminuir curvas.

Así avanzan los proyectos de trenes

La presidenta detalló el avance de obras en cada ruta:

Tren Maya de carga: 67%

Ciudad de México-Pachuca: 45%

Ciudad de México-Querétaro: 31%

Querétaro-Irapuato: 22%

Saltillo-Nuevo Laredo: 10%

La presidenta detalló el avance de obras en cada ruta. Gobierno de México

“Intentamos que la gente deje su vehículo; por ejemplo, los que vienen a trabajar muy seguido de Ciudad de México a Querétaro, pues va a ser una maravilla poderse subir al tren. Igual a Pachuca”, agregó.

Nuevas rutas y licitación de trenes con contenido nacional

Sheinbaum informó que el próximo año podría quedar lista la primera fase del tren Ciudad de México-Pachuca y adelantó que está pendiente una licitación de trenes, que ahora se construyen en el país y deben incluir 70% de contenido nacional. “Estamos buscando el potencial de desarrollo local; los trenes generan una cadena de valor que no solamente es el tren por sí mismo, sino todo lo que se genera alrededor”, expresó.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attpi), Andrés Lajous Loaeza, expuso que ya opera la línea completa del tren “El Insurgente” entre Ciudad de México y Toluca, así como el servicio que parte de Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Precisó que están en construcción 50% de los trenes del centro y norte del país, que suman 787 kilómetros: AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, y que este año inicia la construcción de las rutas Irapuato-Guadalajara y Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo, que conforman 810 kilómetros adicionales.