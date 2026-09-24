“Crece tu MIPYME con pagos digitales” alcanza un millón de Mipymes habilitadas para aceptar pagos digitales.

La colaboración público-privada entre la Secretaría de Economía del Gobierno de México y VISA bajo el nombre “Crece tu MIPYME con pagos digitales” alcanza ya “un millón de negocios habilitados para procesar los pagos digitales.

El Gobierno de México y Economía confirmó en su comunicado que el programa “ Crece tu MIPYME con pagos digitales ”, implementado desde diciembre del 2025, refleja en sus primeros nueve meses, un “ promedio de $14,500 pesos de pagos con tarjeta, más de 30 transacciones al mes y tickets alrededor de $450 pesos”, en los comercios participantes.

Economía también confirmó que este programa de nivel público-privado “rebasó la meta de habilitar con pagos digitales a un millón de micro, pequeñas y medianas empresas” .

“Crece tu MIPYME con pagos digitales” impulsado por terminales sin costo

La alianza estratégica entre el Gobierno de México y Visa tiene entre sus objetivos que más Mipymes puedan implementar el cobro digital a sus clientes mediante terminales sin costo de adquisición y comisiones promocionales, promoviendo así el uso de diversas tecnologías de pago".

Pagos sin contacto

Tap to Phone

Links de pago

Con este beneficio, los dueños de Mipymes no se verán reducidos únicamente al cobro en efectivo. Este cambio en el cobro de Mipymes permite que más negocios puedan vender y recaudar más para así seguir creciendo.

Comunicado conjunto Economía - VISA. Secretaría de Economía

Los negocios que adhirieron al programa de VISA y Economía incrementaron sus ventas con tarjeta en 68%

Economía compartió el balance que VISA reportó en los primeros 9 meses de implementación del programa con los siguientes datos:

Registraron $14,500 pesos en pagos con tarjeta, con más de 30 transacciones al mes y tickets de $450 pesos.

Aumentaron 68% sus ventas con tarjeta al comparar su primer mes de aceptación con el último mes registrado.

Predominan abarroterías, comercios en línea y restaurantes.

Usaron terminales (67%), Tap to Phone (29%) y otras tecnologías (4%).

Los estados con más comercios habilitados son CDMX (14%), Edomex (13%) y Jalisco (9%).

🇲🇽 ¡1 millón de MIPYMES transformadas!



A menos de un año de su lanzamiento, el programa "Crece tu MIPYME" impulsa la economía digital con:

💳 Terminales sin costo

📲 Cobros digitales

💰 Comisiones preferenciales



¡Súmate hoy!🚀 pic.twitter.com/FxSimqwgpU — Economía México (@SE_mx) September 23, 2026

Al programa también se unieron agregadores como: BBVA, Global Payments, Getnet, Clip, Mercado Pago, Banorte, BanBajío, Afirme, Hey Banco, Netpay y Multiva .

La Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, resaltó el hito de la alianza público-privada como un avance significativo para dar mayor apoyo a los dueños de Mipymes, considerando al programa “Crece tu MIPYME con pagos digitales” como una oportunidad de “inclusión financiera y crecimiento económico de México”.