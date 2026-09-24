Ideam pronostica lluvias para este jueves 24 de septiembre: estas son las regiones donde podrían ser más fuertes.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó una jornada con lluvias en diferentes zonas de Colombia para este jueves 24 de septiembre, con precipitaciones que tendrán una distribución más amplia respecto de los días anteriores.

Según el pronóstico oficial, las lluvias continuarán especialmente sobre el Pacífico y el occidente del territorio nacional, aunque también alcanzarán otras regiones del país. En algunos sectores, incluso, podrían registrarse precipitaciones de intensidad moderada y localmente fuerte.

El cambio coincide con lo previsto por el organismo para la segunda parte de la semana. El Ideam indicó que entre el jueves 24 y el viernes 25 las precipitaciones volverían a aumentar en sectores del centro, norte y oriente del territorio nacional.

¿Dónde podrían registrarse las lluvias más fuertes este jueves?

Para este jueves, el Ideam señaló que persistirán las precipitaciones en el Pacífico y el occidente del país.

De acuerdo con el Ideam, las regiones donde podrían presentarse las lluvias de mayor intensidad este jueves 24 de septiembre son la Andina y el Caribe, donde se esperan núcleos moderados y localmente fuertes. A estas se suma el Pacífico, donde persistirán las precipitaciones durante la jornada.

Por otro lado, la Orinoquía y la Amazonía tendrán lluvias dispersas. El pronóstico contempla acumulados en sectores puntuales del oriente y sur del territorio.

El mapa de precipitación acumulada elaborado por el Ideam para el jueves 24 también muestra una presencia extendida de lluvias sobre diferentes sectores del territorio nacional, aunque con distinta intensidad según la zona.

Ideam anticipa un aumento de las lluvias hacia el final de la semana

El panorama podría intensificarse hacia el cierre de la semana. El Ideam informó que se espera el tránsito de la onda tropical 51, fenómeno que favorecerá un incremento de las lluvias acompañado de tormentas eléctricas y vientos fuertes en sectores del norte del país y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Para el viernes 25, específicamente, el organismo prevé un aumento tanto en la cobertura como en la intensidad de las precipitaciones en amplias zonas de Colombia. Los acumulados más destacados se concentrarían en el centro-occidente y noroccidente, con núcleos fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina.

Además, se esperan lluvias moderadas a fuertes en áreas del Caribe y sectores puntuales de la Orinoquía, mientras que en la Amazonía se pronostican precipitaciones de variada intensidad.