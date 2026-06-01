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La International Chamber of Commerce (ICC) busca una forma más ágil y transparente de resolver conflictos internacionales, para lo cual aprobó la nueva versión del Reglamento de Arbitraje, que entró en vigor este mes y será aplicable a todas las solicitudes que se presenten a partir de esta fecha.

El organismo empresarial privado más grande del mundo señaló que este nuevo reglamento incluye herramientas que buscan reducir el tiempo de la resolución de conflictos, dar mayor claridad a los procesos y responder a las necesidades actuales de empresas, inversionistas, países y organismos públicos que recurren al arbitraje internacional para resolver conflictos comerciales.

Las solicitudes de arbitraje internacional van al alza, y como ejemplo, la ICC mencionó que el año pasado se registraron 881 nuevos casos bajo el Reglamento de Arbitraje ICC, con un valor estimado de u$s 299 mil millones, con disputas que iniciaron en precios de u$s 2,500 hasta u$s 31 mil millones.

El sistema de resolución de conflictos de la ICC es el más utilizado a nivel mundial, además de que a diferencia de los tribunales públicos, mantiene la privacidad de las disputas.

Cambios aplicados

El nuevo reglamento establece cambios que incluyen la eliminación de los Términos de Referencia obligatorios en procedimientos estándar, nuevas reglas para fortalecer la independencia e imparcialidad de los árbitros, mayor claridad en materia de confidencialidad, la posibilidad de resolver reclamaciones manifiestamente infundadas mediante determinación temprana, así como disposiciones para la firma y notificación electrónica de laudos.

El organismo internacional añadió que el Reglamento 2026 también amplía el alcance de los procedimientos expeditos, eleva el umbral para su aplicación automática a controversias de hasta u$s 4 millones y crea un nuevo procedimiento altamente expedito, mediante el cual las partes podrán optar por obtener un laudo final en un plazo aproximado de tres meses desde la conferencia inicial de gestión del caso.

Claudia Salomon, presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, destacó que las nuevas reglas buscan garantizar que el arbitraje ICC siga respondiendo a las necesidades de empresas, Estados y entidades estatales en todo el mundo, preservando la flexibilidad, integridad procesal y confianza que caracterizan a este mecanismo.

Para México, esta actualización es especialmente relevante en un momento en el que la certidumbre jurídica, la protección de inversiones y la solución eficiente de controversias son factores determinantes para aprovechar las oportunidades del comercio internacional, el nearshoring y la próxima revisión del T-MEC.