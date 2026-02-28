El Gobierno del estado de Puebla, en sinergia con el Gobierno de México, confirmó que habrá sanciones para quienes no presenten su Declaración Patrimonial antes de mayo, a través de la plataforma DeclaraNet. La medida fue reiterada como obligatoria y su omisión podrá derivar en amonestaciones, suspensión o incluso inhabilitación temporal. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública estatal, toda persona servidora pública debe realizar este trámite en tiempo y forma, sin excepciones por nivel de responsabilidad. “No cumplir puede generar amonestaciones, suspensión o inhabilitación temporal, por lo que es importante realizar el proceso dentro del periodo establecido”, señaló la dependencia. El objetivo, indicó el comunicado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, es fortalecer la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana, por lo que la declaración se mantiene como un requisito indispensable para quienes desempeñan empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública. La Declaración Patrimonial es un trámite obligatorio para todas las personas servidoras públicas, desde niveles operativos hasta mandos superiores. Esto incluye a quienes trabajen en dependencias, organismos descentralizados, entidades y cualquier institución pública que maneje recursos o ejerza funciones gubernamentales. La razón de esta obligación radica en la prevención de conflictos de interés y actos de corrupción, así como en la promoción de una administración pública más transparente. Presentarla en DeclaraNet dentro del periodo establecido ayuda a verificar la evolución del patrimonio de cada funcionario y permite detectar posibles irregularidades que afecten la integridad del servicio público. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla también recordó que existe un mecanismo formal para denunciar abusos, maltratos o irregularidades cometidas por personas servidoras públicas. Estas herramientas presentadas por el Gobierno están diseñadas para garantizar la protección de la ciudadanía y asegurar que cualquier abuso de autoridad sea investigado conforme a la ley.