Si tienes una camioneta T-Cross, una Taigun o un Virtus de los años 2022 a 2025, Volkswagen pide que los lleves a la agencia para corregir un problema en los cinturones de seguridad delanteros. De acuerdo con una publicación de la Revista del Consumidor, a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es urgente que lleves tu auto a la agencia para que Volkswagen pueda corregir la falla en los cinturones de seguridad. De acuerdo con la publicación es posible que 1,173 unidades de estos modelos hayan sido afectadas por la mala colocación de los cinturones de seguridad. En este sentido, la Profeco y Volkswagen advierten que el riesgo principal es no se puede garantizar el efecto de retención de los cinturones de seguridad delanteros, debido a su colocación incorrecta. De acuerdo con CMC consultores, el uso de los cinturones de seguridad delanteros reduce hasta 50% el riesgo de muerte en caso de un accidente y minimiza la severidad de lesiones graves y evita el impacto contra el interior del vehículo o la expulsión del mismo. Por ello, la Profeco recomendó a los dueños de estos autos suspender su uso hasta que Volkswagen corrija el defecto. En enero de este año, la marca alemana logró colocar 14,126 unidades nuevas, por lo que representó 8% del total del mercado mexicano, y se mantiene en el cuarto lugar por volumen a nivel nacional. Sin embargo, en comparación con el resultado de enero de 2025, la venta de unidades de Volkswagen presentó una contracción de 5%, al vender 737 unidades menos. En México, además de las marcas VW, la armadora europea comercializa los autos de Seat, Audi, Porsche y Bentley. Solo los modelos pertenecientes a VW y Porsche presentaron una disminución durante enero, pues las ventas de modelos de Seat y Audi mostraron un incremento en el país. Mientras tanto, las ventas de la marca de super lujo, Bentley, se mantuvieron en cero en enero de 2026, sin cambios en comparación con el resultado del año anterior.