Practicar ejercicio regularmente alarga la vida —eso ya se sabe. Lo que no estaba tan claro era cuál deporte lo hace mejor. Un estudio de 25 años acaba de responder esa pregunta con datos concretos, y el resultado sorprendió incluso a los expertos: el tenis encabeza la lista por un margen considerable. El ‘Estudio del Corazón de la Ciudad de Copenhague’ siguió a 8,577 personas durante un cuarto de siglo y clasificó los deportes según los años de vida que añadían a quienes los practicaban. El tenis resultó el ganador absoluto, con una media de 9.7 años adicionales de vida frente a quienes no hacían ningún deporte. Le siguen: Los hallazgos coinciden con una investigación independiente realizada sobre más de 80,000 adultos voluntarios, que encontró que los deportes de raqueta reducen la mortalidad general en un 47% y la mortalidad cardiovascular en un 56%, cifras que superan ampliamente los beneficios registrados para la natación y el ejercicio aeróbico. El doctor Daniel Amen, reconocido médico especialista en neurociencia, explica por qué los deportes de raqueta son tan efectivos. La razón es por una combinación de tres factores que difícilmente se encuentran juntos en cualquier otro tipo de actividad física. El tenis combina sprints explosivos, cambios de dirección y esfuerzo aeróbico sostenido, entrenando de forma simultánea las fibras musculares de contracción rápida y lenta, algo que la mayoría de los ejercicios cardiovasculares convencionales no logra. En el tenis, el pádel o el bádminton, el cerebro está constantemente leyendo el efecto de la pelota, calculando ángulos y ejecutando patrones motores en tiempo real, todo ello a más de 130 kilómetros por hora. Según el doctor Amen, esa coordinación ojo-mano y el procesamiento estratégico constante generan conexiones neuronales que protegen contra el deterioro cognitivo a largo plazo. A diferencia de correr o nadar, los deportes de raqueta exigen siempre otra persona al otro lado de la red. El doctor Amen señala que esa dimensión social desencadena beneficios neuroquímicos que el ejercicio en solitario no puede replicar, y recuerda que una conexión social sólida por sí sola aumenta la probabilidad de vivir más años en un 50%. La conclusión que se desprende de ambas investigaciones es que no todos los ejercicios son iguales cuando se trata de longevidad. Elegir un deporte de raqueta sobre una rutina de cardio solitaria podría ser, según la ciencia, una de las decisiones más rentables para la salud a largo plazo.