Envolver con papel film la maleta para qué sirve y por qué cada vez más viajeros lo recomiendan.

Cada vez es más común ver en los aeropuertos maletas completamente cubiertas con papel film, un plástico transparente que las envuelve por completo antes de despacharlas. Esta práctica, que antes parecía poco habitual, ganó popularidad entre los viajeros de todo el mundo.

Lejos de ser solo una cuestión estética, esta costumbre responde a una preocupación puntual: la seguridad del equipaje durante el traslado y manipulación en los aeropuertos. Muchos pasajeros buscan una forma sencilla de proteger sus pertenencias sin gastar demasiado dinero .

El principal objetivo de envolver la maleta con film es dificultar que terceros puedan abrirla con rapidez. Romper o cortar este tipo de plástico requiere tiempo e instrumentos específicos, algo que no siempre está al alcance en el trajín de un aeropuerto.

Envolver con papel film la maleta: para qué sirve y por qué cada vez más viajeros lo recomiendan.

Por qué se volvió una recomendación frecuente

Esta práctica se popularizó especialmente como una forma de prevención frente a la posible acción de bandas organizadas que operan en algunos aeropuertos. Al dificultar el acceso rápido al interior de la maleta, se reduce el riesgo de que alguien intente abrirla durante el proceso de carga o traslado.

Además de complicar la apertura, el film actúa como una especie de sello. Si la maleta fue abierta o manipulada durante el viaje, el plástico suele mostrar signos evidentes de haber sido cortado o roto, lo que permite detectar rápidamente cualquier irregularidad al recibir el equipaje.

Este detalle resulta clave para los viajeros , ya que les permite verificar de un vistazo si su maleta llegó en las mismas condiciones en las que fue despachada, sin necesidad de revisar cada objeto por separado.

Qué otras ventajas ofrece este método

Además de la función de seguridad, el papel film ayuda a mantener la maleta protegida de la suciedad y la humedad que puede acumularse durante el traslado en las cintas transportadoras y bodegas de los aviones.

También contribuye a mantener el equipaje más compacto, evitando que cierres o compartimentos externos se abran accidentalmente durante el manejo por parte del personal aeroportuario.