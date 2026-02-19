El uso cotidiano de la tarjeta de débito puede parecer una operación simple, pero también está bajo la lupa fiscal. En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene mecanismos de supervisión que permiten detectar movimientos inusuales o inconsistencias entre ingresos y depósitos. Ante este escenario, bancos y autoridades recordaron que ciertos movimientos podrían encender alertas si no coinciden con lo declarado. Mantener orden y transparencia en las finanzas personales se vuelve clave para evitar revisiones o requerimientos. Entre las operaciones que podrían llamar la atención del SAT se encuentran depósitos frecuentes o por montos elevados que no correspondan con los ingresos reportados. También pueden generar revisiones los movimientos atípicos en comparación con el perfil financiero del contribuyente. Las discrepancias entre lo declarado ante la autoridad y los flujos reales en la cuenta bancaria son uno de los principales focos de alerta. Cuando el origen del dinero no está justificado, el sistema puede activar mecanismos de revisión. El organismo tributario cuenta con facultades para cruzar información bancaria con declaraciones fiscales. Por ello, la recomendación es mantener coherencia entre ingresos, depósitos y obligaciones tributarias. El Servicio de Administración Tributaria puede solicitar información a los bancos cuando identifica posibles irregularidades y cruzar datos entre movimientos bancarios y declaraciones fiscales. Aunque no revisa todas las cuentas de forma automática, sí analiza aquellas que presentan señales de alerta, como depósitos en efectivo o transferencias sin respaldo. El objetivo es combatir la evasión y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.