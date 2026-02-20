El Servicio Militar Nacional (SMN) en México seguirá siendo obligatorio durante 2026, pero se implementará un esquema renovado que busca facilitar su cumplimiento y hacerlo más compatible con las actividades académicas y laborales de los jóvenes. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha introducido modificaciones en el modelo de cumplimiento, especialmente para los nacidos en 2008 y los jóvenes remisos, con la finalidad de modernizar el proceso sin sacrificar su esencia cívica y formativa. Esta nueva etapa del servicio militar obligatorio optimiza los tiempos, reorganiza el adiestramiento y subraya la relevancia de poseer la Cartilla Militar liberada, un documento que continúa siendo esencial para diversos trámites oficiales y oportunidades profesionales en México. La implementación del adiestramiento intensivo en el SMN 2026 representa una notable innovación, ya que permite a los jóvenes cumplir con el servicio en un periodo considerablemente reducido en comparación con años anteriores. De ahora en adelante, los seleccionados deberán asistir exclusivamente a 13 sesiones sabatinas, lo que se traduce en aproximadamente tres meses de duración total. Este nuevo modelo ha sido concebido con el propósito de facilitar el cumplimiento del servicio militar en México, evitando así una interrupción prolongada en las actividades cotidianas de los conscriptos, tales como estudios universitarios, empleo o prácticas profesionales. El registro al Servicio Militar Nacional 2026 ya se encuentra habilitado. Para quienes nacieron en 2008, así como para los remisos que no realizaron el trámite en años anteriores, el periodo de alistamiento comenzó el 2 de enero y finalizará el 15 de octubre de 2026. El trámite debe realizarse de manera presencial en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al domicilio del interesado. Una vez completado el registro, los jóvenes deberán estar atentos al mes de noviembre de 2026, cuando se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar. Durante este evento, se asignará una bola de color (blanca, azul o negra), que definirá si el conscripto deberá presentarse al adiestramiento activo, cumplir en disponibilidad o quedar exento del servicio. Las autoridades recomiendan no esperar a las últimas semanas de octubre, ya que la alta demanda suele saturar las oficinas de reclutamiento en todo el país. Para iniciar el trámite del Servicio Militar Nacional, los interesados deben presentar una serie de documentos obligatorios: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial vigente. Además, se solicitan dos fotografías recientes con camisa blanca, fondo claro y corte de cabello tipo casquete corto, conforme a los lineamientos establecidos por la Sedena. Obtener la Cartilla Militar liberada continúa siendo un paso clave para el desarrollo académico y profesional.