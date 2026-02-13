La Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualizará los medidores a nivel nacional, por lo que confirmó visitas domiciliarias en 2026. Se trata de una instalación cuyo objetivo es modernizar el sistema eléctrico de México, dadas las exigencias y demandas de los consumidores. En detalle, la CFE continuará implementando el programa de actualización de medidores de luz en México, como parte fundamental de la infraestructura que sostiene el servicio eléctrico. Conoce los detalles de esta iniciativa y mantente al tanto de los requerimientos impuestos por el organismo. Ten en cuenta además los requisitos para instalar los nuevos equipos. Los medidores son equipos que tienen la función de registrar la cantidad de energía que consume cada vivienda en un periodo específico, información que determina directamente el importe reflejado en el recibo de luz. En los últimos años, la medición del consumo eléctrico evolucionó, dejando atrás los medidores mecánicos para dar paso, en su mayoría, a dispositivos digitales. Este cambio representa un avance significativo, ya que los nuevos medidores ofrecen registros más precisos y de lectura más clara, permitiendo que el consumo real se refleje con mayor fidelidad. Para el organismo, la renovación de estos equipos implica procesos rigurosos de control antes y después de su instalación. Cada medidor es revisado, calibrado y certificado en laboratorios autorizados conforme a normas oficiales. Además, personal técnico realiza inspecciones periódicas en campo para garantizar su correcto funcionamiento. La sustitución de medidores no se lleva a cabo de forma arbitraria. Responde a criterios técnicos como el fin de la vida útil del equipo, la necesidad de actualización tecnológica o la falta de refacciones. La CFE reiteró que este cambio no representa un costo extra para los usuarios, aunque sí permite identificar con mayor claridad el consumo diario de electricidad. La facturación se basa en la energía efectivamente consumida. Las lecturas pueden realizarse de forma manual o automática, dependiendo del tipo de medidor instalado. Cada periodo de facturación contempla el consumo registrado entre dos lecturas consecutivas, lo que facilita la comparación entre distintos meses. La CFE, junto con otras instituciones, impulsa la eficiencia energética a través de normas oficiales (NOM-ENER) y etiquetas informativas que permiten a los consumidores comparar electrodomésticos y elegir opciones más eficientes a largo plazo.