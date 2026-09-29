México retrocedió tres posiciones en el Índice Global de Jubilación 2026 de Natixis Investment Managers, al ubicarse en el lugar 38 de 44 países evaluados, con una calificación de 49%, 5 puntos porcentuales menos que el año previo. El deterioro se concentró principalmente en finanzas para la jubilación y salud, mientras que el bienestar material también perdió terreno.

El Índice Global de Jubilación (GRI) mide las condiciones que determinan la seguridad financiera durante el retiro a partir de 18 indicadores agrupados en cuatro rubros: Finanzas en la Jubilación, Bienestar Material, Salud y Calidad de Vida. La edición 2026 analiza 44 países y combina información correspondiente al periodo entre marzo y mayo de este año.

El retroceso de México ocurre en un contexto internacional marcado por el envejecimiento de la población, mayores niveles de deuda pública y una inflación que presiona la capacidad de ahorro para el retiro, de acuerdo con Natixis IM.

Finanzas para el retiro pierden terreno

En el subíndice de Finanzas en la Jubilación, México cayó siete posiciones para ubicarse en el lugar 29, mientras su puntuación bajó tres puntos porcentuales, hasta 61%.

Entre los factores que limitaron su desempeño están el deterioro de la morosidad de los créditos bancarios, que llevó al país al lugar 30, y la inflación, en la que México se ubicó en el puesto 40. El gobierno corporativo también representó una de las debilidades estructurales, con el lugar 42.

Sin embargo, el país conserva algunos indicadores favorables dentro de este subíndice. La tasa de dependencia de adultos mayores colocó a México en el segundo lugar, mientras que la presión fiscal lo situó en el tercero, indicadores que reflejan que México todavía cuenta con una población relativamente joven frente a otros países considerados en el índice.

El retroceso también se observó en Bienestar Material, donde México cayó tres lugares, hasta el puesto 35, con una calificación de 43%, seis puntos porcentuales menos.

Aunque el país ocupa el primer lugar mundial en el indicador de empleo dentro de esta medición, la igualdad de ingresos y el ingreso per cápita permanecen en los lugares 41, una situación que Natixis relaciona con la elevada informalidad laboral y los niveles salariales frente a otros países.

Salud, otro foco de presión

El subíndice de Salud también mostró un deterioro importante. México avanzó ligeramente en el ranking, del lugar 43 al 42, pero su puntuación cayó diez puntos porcentuales, hasta 39%.

La esperanza de vida descendió al lugar 42, mientras que el gasto per cápita en salud y el gasto en seguros médicos se ubicaron en el puesto 43. Natixis señala que las brechas en cobertura, gasto y acceso continúan entre las principales limitaciones para la seguridad durante el retiro.

De acuerdo con datos del INEGI citados en el reporte, la proporción de población mexicana sin carencias en el acceso a la salud pasó de 84.4% en 2016 a 65.8% en 2024, una reducción de casi 19 puntos porcentuales.

La presión sobre las finanzas familiares también aparece en las expectativas de los jubilados. El 43% de los jubilados mexicanos encuestados por Natixis señaló que teme convertirse en una carga financiera para sus hijos, más del doble del promedio mundial de 20%.

Para Mauricio Giordano, Country Manager de Natixis IM México, los resultados reflejan la necesidad de adaptar los sistemas de jubilación a una mayor esperanza de vida y a los cambios en las formas de trabajo.

“Reformar las políticas actuales puede contribuir a que las personas pasen del ahorro para el retiro a la inversión”, señaló Giordano.

El directivo agregó que, además de la modernización de las políticas públicas, las personas deben asumir, en la medida de lo posible, una mayor responsabilidad sobre su jubilación mediante el ahorro temprano y constante.

A nivel global, el índice también refleja una mayor preocupación individual por el financiamiento del retiro. Una encuesta de Natixis entre 7,050 inversionistas individuales de 21 países encontró que 78% considera que financiar su jubilación es cada vez más una responsabilidad propia, frente al 67% registrado una década atrás.

En la edición 2026, Noruega mantuvo el primer lugar del índice con 83%, seguida de Irlanda con 81% y Países Bajos con 79%. Reino Unido ocupó el lugar 15 a nivel global, mientras que Alemania fue el país con mejor desempeño entre las grandes economías desarrolladas, con 75% y el séptimo puesto general.