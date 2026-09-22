Calendario de Pago Pensión Bienestar: quiénes recibirán apoyo entre el 22 al 25 de septiembre 2026.

Beneficiarias y beneficiarios de la Pensión Adulto Mayor, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa Madres Trabajadoras reciben, desde el 1 al 25 de septiembre, los recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2026, a través del Banco del Bienestar. La dispersión de fondos se organiza mediante un calendario escalonado por letra inicial del apellido, que este mes llega a su última semana de pagos.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, dio a conocer el calendario completo de pagos de septiembre, con el cual la mayoría de los beneficiarios ya recibió su depósito correspondiente. En el Banco del Bienestar, el dinero de los beneficiarios está seguro, siempre disponible y no genera cobro de comisión alguna.

Fechas de pago hasta el 25 de septiembre

Para quienes todavía no cobran su apoyo y ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa, el depósito está próximo a llegar. Según el calendario oficial, el cronograma de pagos por letra inicial de apellido para esta última semana es el siguiente:

Letra R: (la primera dispersión fue el lunes 21 y martes 22 de septiembre de 2026.

Letra S: miércoles 23 de septiembre de 2026.

Letras T, U, V: jueves 24 de septiembre de 2026.

Letras W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre de 2026.

Con el cierre de esta semana de pagos, se completa la dispersión del quinto bimestre del año. Gobierno de México

Durante todos estos días, los beneficiarios con Tarjeta de Bienestar activa —de cualquiera de los programas mencionados— reciben su apoyo económico correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2026.

Montos de la Pensión Bienestar

De acuerdo con la información oficial, los montos vigentes son:

Pensión Adulto Mayor: 6,400 pesos por beneficiario.

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,100 pesos por beneficiaria.

Es importante recordar que este depósito aplica únicamente para quienes ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa o que anteriormente cobraron el apoyo en al menos una ocasión. Con el cierre de esta semana de pagos, se completa la dispersión del quinto bimestre del año, en un calendario que continuará en los próximos meses conforme al esquema establecido por la Secretaría de Bienestar.