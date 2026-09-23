Banco del Bienestar: estas serán las letras que recibirán su pensión la última semana de septiembre.

El Gobierno de México avanza con el calendario de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. Los depósitos se realizan de manera escalonada y toman como referencia la primera letra del apellido de cada derechohabiente.

Con la llegada de la última semana de septiembre, el operativo de dispersión entra en su etapa final. Las personas que todavía esperan el depósito pueden consultar el calendario oficial para conocer el día asignado según la inicial de su primer apellido.

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar y permanece disponible en la cuenta. Para este bimestre, los últimos pagos están programados hasta el viernes 25 de septiembre.

Atención: estas son las letras que recibirán su pensión en la última semana de septiembre

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre continuarán hasta el viernes 25 de septiembre. Durante esta última semana, recibirán el depósito las personas cuyo primer apellido comienza con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

La distribución se realizará durante cinco días consecutivos. La letra R tendrá dos jornadas de pago, mientras que las demás iniciales estarán agrupadas de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades.

El calendario de pagos para estos últimos días de septiembre queda de la siguiente manera

:Miércoles 23 de septiembre: S

Jueves 24 de septiembre: T, U y V

Viernes 25 de septiembre: W, X, Y y Z

La programación corresponde a las Pensiones y Programas para el Bienestar incluidos en esta dispersión. Entre ellos se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el programa para niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.

Cuánto dinero reciben los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar

Los montos dependen del programa al que pertenece cada persona. Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6.400 pesos, mientras que Mujeres Bienestar otorga 3.100 pesos a las beneficiarias de 60 a 64 años.

El monto correspondiente a cada programa se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden disponer del dinero una vez que aparece en su cuenta.

Los apoyos tienen una periodicidad bimestral y están dirigidos a distintos grupos de la población. Las reglas y los montos pueden modificarse, por lo que la Secretaría de Bienestar recomienda consultar sus canales oficiales ante cualquier cambio.

Cómo consultar si ya recibiste el depósito de la Pensión Bienestar

Los beneficiarios pueden verificar si el dinero ya fue depositado en su Tarjeta del Banco del Bienestar mediante la aplicación oficial del banco. También pueden consultar el saldo en un cajero automático o acudir a una sucursal para revisar los movimientos de su cuenta.

El depósito no tiene que retirarse el mismo día en que se realiza. Una vez abonado, el dinero permanece disponible en la cuenta para que el beneficiario pueda utilizarlo posteriormente.

Si la fecha establecida para la primera letra del apellido ya pasó y el depósito todavía no aparece, se puede consultar la situación del pago a través de la Línea del Bienestar: 800 639 4264 o acudir a un módulo de atención.

La dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 finalizará el viernes 25 de septiembre, con los depósitos destinados a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras W, X, Y y Z.