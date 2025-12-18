En esta noticia ¿Cómo estará el clima en Navidad?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para la jornada navideña muestra variaciones de temperatura y condiciones cambiantes a lo largo del día. Por este motivo, las autoridades llamaron a la población a prestar atención al pronostico extendido para los próximos días.

En la previa de Navidad, el cielo estará soleado, aunque por la tarde aumentará la nubosidad y se presentará lluvia moderada en intervalos, con una probabilidad de precipitación de hasta 47%. El viento incrementará su intensidad, con rachas de hasta 12 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional en México

Ya por la noche, el SMN prevé que en la noche el cielo se mantenga despejado, con una temperatura aproximada de 16 °C. La probabilidad de lluvia será del 54%, la humedad rondará el 56% y el viento soplará del norte a 10 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico extendido, se espera que para el 25 de diciembre haya condiciones mayormente estables, con variaciones de temperatura y cielo despejado durante gran parte de la jornada.

En la madrugada, alrededor de las 00, se espera una temperatura de 14 °C, con lluvia moderada en intervalos y una probabilidad de precipitación del 27%. La humedad será de 67%, con viento del norte de aproximadamente 9 kilómetros por hora y rachas cercanas a 10 km/h.

Al mediodía, cerca de las 12, la temperatura ascenderá a 16 °C, con cielo soleado y humedad cercana al 55%.

El índice UV alcanzará nivel 5, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la radiación solar.

Durante la tarde, entre las 15 y 18, se registrará el periodo más cálido del día, con temperaturas de hasta 19 °C y cielo mayormente despejado.

Por la noche, alrededor de las 21, se espera cielo despejado, con una temperatura aproximada de 16 °C. La probabilidad de lluvia aumentará al 51%, la humedad se ubicará en 52% y el viento soplará del norte-noreste a cerca de 12 km/h.