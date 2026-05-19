La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un nuevo paro nacional de docente universitario del 26 al 30 de mayo. “El conflicto continúa porque el Gobierno no cumple la ley”, manifestaron en el flyer de la protesta.

El motivo, según la organización sindical, es que el Gobierno nacional no cumple con la Ley de Financiamiento, que fue pensada para garantizar dinero suficiente para universidades públicas y mejoras de salarios docentes.

Paro en todo el país confirmado

La organización sindical, que reúne universidades públicas del país y representa profesores, investigadores y trabajadores de la educación supererior, definió una nueva semana de paro docente en todas las universidades nacionales del 26 al 30 de mayo.

CONADU oficializó la medida de fuerza a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. CONADU.

En la última publicación de Instagram, la CONADU señaló:“La sociedad ya se pronunció masivamente el 12 de mayo. El conflicto continúa porque el gobierno nacional no cumple la Ley de Financiamiento Universitario. Milei eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes”.

Qué es la Ley de Financiamiento

Según la la Ley N° 27.795 sancionada en 2025, el Estado debe:

Aumentar y actualizar el presupuesto de las universidades según la inflación.

Recomponer los salarios de docentes y no docentes.

Financiar becas estudiantiles.

Cubrir gastos de funcionamiento (luz, edificios, investigación, etc.).

Garantizar paritarias (negociaciones salariales) periódicas.

La idea de la Ley de Financiamiento es que el sistema universitario no se quede sin recursos con la inflación y las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

En este marco, la CONADU y otros gremios reclaman que no se estaría cumpliendo con esta ley.

Cabe destacar que esta medida de fuerza se dio luego de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que se realizó el pasado 12 de mayo.

En esta ocasión muchas de las universidades ofrecerán distintas actividades de visibilización. Entre ellas, clases públicas, jornadas callejeras y movilizaciones con la idea de presionar al Ministerio de Educación para abrir una instancia de negociación.