En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a las personas físicas que existe una forma legal de disminuir el pago de impuestos en la declaración anual. Se trata de un beneficio exclusivo que pocos conocen en México, pero que ayuda a miles de contribuyentes.

En detalle, el organismo recomienda hacer uso de las deducciones personales. A través de ciertos gastos, es posible reducir la carga fiscal de manera significativa, lo que resulta clave para la presentación de este año.

Deducción de gastos personales en México

Conoce los detalles de esta alternativa y sácale provecho, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. Ten en cuenta las condiciones vigentes a nivel nacional.

¿Qué impuestos se pueden deducir?

Entre los conceptos que pueden deducirse, el SAT informa:

Honorarios médicos y gastos hospitalarios

Primas de seguros de gastos médicos

Colegiaturas

Gastos funerarios

Transporte escolar

Aportaciones voluntarias para el retiro

Depósitos en cuentas personales para el ahorro

Intereses por créditos hipotecarios

Donativos

¿Cómo hago deducciones de impuestos?

El SAT señala que, para que estos gastos puedan aplicarse como deducciones, deben cumplirse algunos requisitos clave:

Forma de pago: solo se aceptan pagos realizados con tarjeta de débito, crédito, transferencia electrónica o cheque nominativo; los pagos en efectivo no son deducibles.

Factura electrónica (CFDI): es obligatorio solicitarla al momento de pagar y verificar que los datos estén correctos.

Tope de deducciones: el monto total no puede superar el equivalente a cinco UMA o el 15% de los ingresos anuales, lo que resulte menor.

Condiciones de las facturas

El RFC esté bien escrito.

El concepto del gasto tiene que ser correcto y contar con el “Uso de CFDI” adecuado.

El pago debe estar hecho desde una cuenta a nombre del contribuyente.

¿Quiénes tienen derecho a deducir gastos personales?

Las deducciones personales están disponibles para contribuyentes que obtienen ingresos por las siguientes cuestiones:

Sueldos y salarios

Actividades empresariales y profesionales

Arrendamiento

Intereses

Dividendos

Premios

Enajenación o adquisición de bienes

Otros ingresos

Plataformas digitales, siempre que presenten declaración anual

Conoce qué son las #DeduccionesPersonales, qué gastos puedes restar de tus ingresos y cómo deben emitirte tu factura.



Visita el minisitio para más información https://t.co/AAgb3TTwAW pic.twitter.com/44wcjSdcH4 — SATMX (@SATMX) December 15, 2025

¿Qué contribuyentes quedan afuera de la deducción de impuestos?

Desde el organismo fiscal informan que no tienen derecho a aplicar deducciones personales quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Tampoco pueden hacerlo quienes durante 2025 hicieron actividades empresariales, vendieron bienes o prestaron servicios a través de plataformas digitales, salvo que presenten su declaración anual correspondiente.