Para este jueves 12 de marzo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala lluvias intensas en varias regiones del país debido al avance del frente frío número 40, reforzado por una masa de aire polar y su interacción con un canal de baja presión en el oriente y sureste de México. En detalle, el organismo reportó que se producirá la cuarta tormenta invernal en varias entidades mexicanas, por lo que sugieren prestar atención a las recomendaciones oficiales. Conoce a continuación el reporte para hoy y prevé inconvenientes con el mal clima. El SMN advirtió que se esperan lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. También se prevén lluvias fuertes en Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Hidalgo y el Estado de México podrían registrarse chubascos, y lluvias aisladas en entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos. El fenómeno también provocará un evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. En distintas regiones del país persistirán rachas fuertes de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h. En zonas costeras del sur se prevé oleaje de hasta 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, mientras que en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros. En cuanto a temperaturas, continuarán los ambientes calurosos en el noroeste y occidente, con máximas de 40 a 45 °C en Sinaloa, Nayarit, el noroeste de Guerrero y el istmo de Oaxaca. Al mismo tiempo, durante la madrugada del viernes persistirán heladas en zonas serranas del norte y centro del país, con temperaturas de hasta -10 °C en Chihuahua y Durango.