El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población de la República Mexicana por el el avance de una ola de calor que provocará que el termómetro alcance los 45°C. Desde el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima se detallaron cuáles son los estados que se verán afectados no sólo por las altas temperaturas, sino también por las lluvias, vientos fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. El SMN advierte que durante el miércoles 11 de marzo, se mantendrá una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que provocará un alza de las temperaturas y generará ambiente caluroso en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). El avance de la ola de calor provocará que el termómetro llegue a los 45°C en ciertas entidades federativas de México, según la información dada a conocer por el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima. Además, prevé que a partir de la madrugada del jueves se registre evento de “Norte” muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderán en el transcurso de ese día a lo largo del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, además de la península de Yucatán. El SMN puso el foco en el frente frío núm. 40, el cual será reforzado por una masa de aire polar, se desplazará sobre el norte y noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionando fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, canales de baja presión en el centro y sureste del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, generarán las condiciones propicias para que se registren lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.