En esta noticia El impacto del estrés ya se refleja en la vida cotidiana

37% de los trabajadores de entre 25 y 34 años en México ha tenido ausencias laborales por motivos relacionados con su salud mental, mientras que en el grupo de 18 a 24 años la cifra alcanza 34%, de acuerdo con el AXA Mind Health Report 2026, lo que evidencia que la población joven concentra el mayor impacto del estrés laboral en el país.

El estudio señaló que, en términos generales, 62% de la población trabajadora experimentó estrés laboral moderado o severo durante el último año, una proporción que mantiene una tendencia al alza y que se ha convertido en uno de los principales retos para el mercado laboral.

El impacto del estrés ya se refleja en la vida cotidiana

Entre quienes reportaron estrés laboral, 82% reconoció afectaciones en su vida cotidiana, principalmente dificultad para dormir (37%), dolores de cabeza o tensión muscular (32%), irritabilidad (27%), menor motivación y productividad (24%) y problemas de concentración o procrastinación (22%).

El informe identificó que 78% de los trabajadores atribuye su malestar emocional a factores estructurales como el estrés (53%), la incertidumbre sobre el futuro (52%), la inestabilidad financiera y la inseguridad laboral (52%) y la dificultad para equilibrar vida laboral y personal (38%).

Pese a este panorama, 95% de los trabajadores en México dijo que participaría en programas de salud mental si estuvieran disponibles en su empresa, lo que coloca al país entre los de mayor disposición global, junto con China y Filipinas.

Sin embargo, 48% señaló que no compartiría sus problemas emocionales en el trabajo, principalmente por considerarlo un tema privado o por temor a repercusiones laborales.

Actualmente, solo 41% de las empresas en México cuenta con iniciativas de bienestar emocional, lo que refleja una brecha entre la alta demanda de los trabajadores y la oferta corporativa.