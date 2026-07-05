Es posible que no muchos usuarios lo sepan, pero los medidores digitales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incorporan una luz indicadora que cambia de color según el estado del suministro eléctrico. Este pequeño foco funciona como una señal visual que permite detectar posibles anomalías en la instalación o en el servicio.

Conocer el significado de cada color puede ayudarte a identificar fallas a tiempo, reportarlas oportunamente e incluso evitar interrupciones en el suministro. A continuación, los detalles sobre qué representa cada una de estas luces.

Luz roja en el medidor de luz: qué significa y por qué es un problema para los usuarios del servicio

¿Qué significa cada color del medidor de luz?

Los medidores electrónicos cuentan con diferentes señales luminosas que reflejan la condición del servicio eléctrico:

Luz verde fija: significa que el consumo de energía se encuentra dentro de los parámetros habituales y que el servicio opera con normalidad.

Luz verde intermitente: puede ser una señal de que existe alguna irregularidad en la conexión. En este caso, se recomienda reportar la situación para evitar que el problema aumente.

Luz naranja: indica la presencia de una posible falla en la red eléctrica, por lo que es conveniente notificarla a la CFE lo antes posible.

Luz roja: puede advertir variaciones de voltaje que requieren revisión o, en algunos casos, señalar que el suministro fue suspendido debido a un adeudo.

¿Cómo reportar un fallo en el medidor de luz?

Si observas alguna anomalía en el funcionamiento del medidor o notas que la luz indica un posible problema, puedes comunicarte con la CFE mediante distintos canales.

Una de las opciones más prácticas es utilizar la aplicación CFE Contigo, disponible para dispositivos Android y iPhone. Después de crear una cuenta o iniciar sesión con Google, deberás registrar tu número de servicio, el cual aparece tanto en el recibo de luz como en el propio medidor. Una vez agregado, podrás ingresar al apartado de Reportes para levantar la incidencia.

Otra alternativa es comunicarte al 071, la línea de atención de la CFE, donde también es posible reportar fallas relacionadas con el suministro eléctrico o el funcionamiento del medidor.