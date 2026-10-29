La Seguridad Social reconoce un complemento económico mensual a los pensionistas que hayan tenido hijos, una ayuda que muchas personas todavía desconocen y que puede sumar varios cientos de euros al año al monto habitual de la pensión.

El beneficio se denomina complemento para la reducción de la brecha de género y alcanza a quienes cobran una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, siempre que esta se haya causado a partir del 4 de febrero de 2021.

El monto del refuerzo puede ascender a 147,60 euros para quienes tuvieron cuatro hijos o más, ya que el complemento se calcula de forma individual por cada hijo reconocido hasta ese límite.

Cuánto se cobra del complemento económico según la cantidad de hijos

En 2026, cada hijo o hija da derecho a 36,90 euros mensuales adicionales, con un límite de hasta cuatro pagos por ese concepto. Esto significa que un pensionista con un solo hijo recibe 36,90 euros extra al mes, mientras que quien tuvo dos hijos cobra 73,80 euros, y con tres hijos el monto asciende a 110,70 euros mensuales.

El complemento está dirigido a los pensionistas que tuvieron uno o más hijos a lo largo de su vida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quienes tuvieron cuatro hijos o más llegan al tope de 147,60 euros mensuales, el máximo que contempla la normativa vigente. El complemento se abona junto con la pensión correspondiente, con dos pagas extraordinarias adicionales en junio y noviembre.

Quiénes pueden acceder a este beneficio

Tienen derecho al complemento tanto mujeres como hombres que hayan tenido uno o más hijos y sean beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Quedan excluidas la jubilación parcial y las pensiones no contributivas.

Desde mayo de 2025, los hombres pueden acceder a este complemento en las mismas condiciones que las mujeres, luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinara que exigirles requisitos adicionales constituía una forma de discriminación. Antes de ese fallo, solo podían cobrarlo en situaciones muy puntuales vinculadas al cuidado de sus hijos.

Desde 2025, los hombres pueden acceder a este beneficio en las mismas condiciones que las mujeres. Shutterstock

El objetivo detrás de este complemento

La medida busca compensar el impacto que tuvo en muchas carreras laborales el hecho de haber asumido el cuidado de los hijos, a través de reducciones de jornada, excedencias o años fuera del mercado laboral que terminaron derivando en menos aportes y, como consecuencia, en pensiones más bajas.

Aunque el beneficio está disponible para ambos progenitores, el complemento solo puede reconocerse a uno de ellos por cada hijo. Cuando los dos lo solicitan, se otorga a quien tenga la pensión de menor cuantía, y si ambas resultan iguales, se prioriza a quien presentó la solicitud en primer lugar.

Cómo y dónde se tramita la solicitud

El trámite debe realizarse al momento de solicitar la pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad correspondiente, por lo que conviene revisar con atención la documentación requerida para no dejarlo afuera del pedido inicial.

La gestión puede realizarse de distintas formas, según la situación de cada solicitante: