Continúa la huelga docente en Cataluña, después de comenzar el pasado lunes 11 de mayo. Por este motivo, ya confirmaron los sindicatos que este viernes se suspenderán las clases en diferentes colegios de esta comunidad autónoma española. Vale destacar que, según la información oficial, la convocatoria tiene en cuenta 16 días de manifestaciones que tienen lugar este mes y seguirán en junio. Este amplio paquete de movilizaciones combina jornadas generales en todo el territorio catalán con paros territoriales que afectan de forma desigual a las diferentes comarcas. Miles de familias catalanas se preparan para un viernes sin clases en varios colegios debido a la continuidad de la medida de fuerza. El resultado es que muchos estudiantes disfrutarán de fines de semana alargados y puentes que les permiten un respiro antes del cierre del curso escolar. En esta ocasión, la suspensión de clases solo afectará a las comarcas de Lérida, Alto Pirineo y Arán, por lo cual los estudiantes de estas zonas tendrán un día de descanso imprevisto y que se juntará con el sábado y domingo. Con 16 jornadas de huelga programadas hasta junio, el impacto acumulado es significativo. Tres de estas fechas son huelgas generales que afectan a toda Cataluña (incluyendo el 12 y 27 de mayo, y el 5 de junio). El resto se distribuye territorialmente, lo que genera una situación desigual: algunos centros pueden acumular varias jornadas sin actividad lectiva, mientras que otros se ven menos afectados. Este escenario llega en un momento sensible del curso: recta final con exámenes, evaluaciones, colonias y actividades de cierre. Las familias deben reorganizar rutinas, buscar alternativas de cuidado y gestionar la incertidumbre sobre qué días habrá clase efectiva. Los sindicatos exigen principalmente mejoras salariales, más recursos para atender la diversidad y la inclusión en las aulas y condiciones laborales que permitan una educación de calidad. Consideran que las actuales dotaciones son insuficientes para responder a las necesidades reales de los alumnos. Justamente, este jueves hubo una reunión entre el Govern y los sindicatos educativos, la cual acabó sin acuerdo. Por tal motivo, decidieron continuar con el calendario de paros. No obstante, el Govern ha establecido servicios mínimos en los centros para garantizar la atención básica. Sin embargo, la actividad lectiva se reduce notablemente en las zonas y fechas convocadas. De las 16 jornadas de huelga, tres son de carácter general en toda la región: el 12 de mayo, 27 de mayo y 5 de junio. Posteriormente, los demás días están distribuidos de esta forma: