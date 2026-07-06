Las autoridades migratorias y de Relaciones Exteriores han emitido una alerta sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos que se vinculan al pasaporte. Aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes que hayan postergado la renovación de su documentación, podrían enfrentar una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Esta medida tiene como finalidad reforzar la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero esté respaldada por los sistemas digitales contemporáneos. No se trata únicamente de la fecha de vencimiento, sino de adecuarse al nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya representa el estándar oficial.

Oficial y confirmado | México prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no realicen este trámite en su pasaporte

¿Quiénes están en riesgo de ser retenidos?

Es imperativo entender que la restricción impuesta no es de carácter general; sin embargo, afecta de manera directa a un segmento determinado de la población. De acuerdo a las recién establecidas normativas, los viajeros que enfrentan dificultades para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o que carezcan de hojas.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses en el momento de intentar cruzar la frontera.

No hayan llevado a cabo la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Prevención y resolución de problemas migratorios

Con el propósito de eludir la inclusión en la estadística de pasajeros detenidos en el aeropuerto, es recomendable verificar el estado físico y legal del pasaporte al menos tres meses antes de cualquier viaje. Si su pasaporte fue emitido hace varios años y no posee el chip electrónico visible en la portada, es aconsejable concertar una cita.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondientes, cuya cuantía varía según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Es crucial recordar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún impedirán el acceso, obligando a una revisión manual que podría resultar en la pérdida de su vuelo.