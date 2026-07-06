Estados Unidos, México y Canadá mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida de todos los visitantes que los interesados en viajar hasta estos destinos deben conocer para evitar inconvenientes con las aerolíneas y las autoridades migratorias.

En ese sentido, uno de los puntos claves a considerar antes de realizar cualquier traslado internacional es verificar la validez del pasaporte, pues un chequeo de rutina puede permitir renovar a tiempo esta identificación y garantizar que sea elegible para viajar.

Requisitos de pasaporte que Estados Unidos exige a todos los viajeros

Estados Unidos exige a todos los viajeros que presenten un documento internacional de viaje completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y también durante seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante su paso por el país.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Los ciudadanos estadounidenses también tienen que presentar un pasaporte vigente para ingresar o salir del país.

Requisitos de pasaporte que México exige a todos los viajeros

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar al país.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, se advierte.

Requisitos de pasaporte que Canadá exige a todos los viajeros

Canadá también exige que se presente un pasaporte completamente válido al momento del viaje u otro documento que sea aceptable, según cada nacionalidad.

Los ciudadanos estadounidenses, tienen la opción de presentar un pasaporte válido, aunque también se permite mostrar documentos como

Certificado de nacimiento

Certificado de ciudadanía o naturalización

Certificado de estatus nativo, junto con identificación con foto

Permiso de conducir mejorado de EE. UU.

Además, los residentes permanentes que viajen por aire, deben presentar sí o sí un pasaporte válido de su país nativo -u otro documento de viaje aceptable equivalente, según el caso- y green card válida. De entrar por agua o tierra, sólo se requerirá la presentación de la green card.

Otros requisitos de viaje que todas las autoridades revisan antes de permitir un viaje internacional

Los viajeros también deberán considerar puntos como