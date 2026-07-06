La convocatoria contempla diversas áreas como mantenimiento de aviación, informática, labores administrativas y especialidades técnicas, abriendo así una puerta de acceso al ámbito militar para quienes buscan estabilidad laboral y desarrollo profesional.

Bajo el lema “Tu talento puede volar alto”, el Ejército de México busca atraer a hombres y mujeres con vocación de servicio para fortalecer sus capacidades operativas en el resguardo del espacio aéreo nacional.

Quienes logren incorporarse a la Fuerza Aérea Mexicana podrán acceder a una serie de beneficios que buscan garantizar estabilidad y crecimiento profesional. Gobierno de México

La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que este proceso de reclutamiento es completamente gratuito, personal y transparente, por lo que exhortó a los interesados a acudir directamente a la Zona Aérea Militar más cercana.

El llamado de Sedena a todos los mexicanos

La Secretaría de Defensa lanzó una nueva convocatoria dirigida a civiles interesados en integrarse a las filas del Ejército de México, particularmente dentro de la Fuerza Aérea Mexicana, donde podrán desarrollar una carrera en distintos servicios, incluyendo la posibilidad de formarse como pilotos militares.

Requisitos de ingreso a la Fuerza Aérea Mexicana

Los criterios mencionados son revisados con minuciosidad durante el proceso de reclutamiento y selección. Esto se debe a que la institución tiene el objetivo de asegurar que sus integrantes se encuentren en condiciones óptimas para afrontar las exigencias del adiestramiento militar y las responsabilidades operativas.

Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad

Tener entre 18 y 30 años

Ser soltero(a) y no vivir en concubinato

Estatura mínima: 1.63 m en hombres y 1.56 m en mujeres

Contar con buena salud y resultar apto en exámenes médicos, psicológicos y físicos

Tener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9

Con el fin de formar parte de la Fuerza Aérea Mexicana, los aspirantes deben satisfacer una serie de requisitos que aseguren su aptitud física, legal y académica para el servicio.

Para poder formar parte de la Fuerza Aérea Mexicana, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones que aseguren su aptitud física, legal y académica para el servicio. Gobierno de México

Documentación necesaria para el reclutamiento en el ejército

Para avanzar en el proceso, resulta fundamental la adecuada integración de este expediente, el cual se lleva a cabo sin intermediarios y directamente en las instalaciones militares autorizadas.

Los interesados deberán presentar documentación oficial vigente que respalde su identidad y situación legal, además de cumplir con los requisitos establecidos.

Cartilla o pre-cartilla del Servicio Militar Nacional (en hombres)

Acta de nacimiento original reciente

CURP actualizada

Identificación oficial (INE) ampliada al 200%

Comprobante de domicilio reciente

Título y cédula profesional (para personal especializado)

Constancia de antecedentes no penales

RFC actualizado

Certificado de firma electrónica (FIEL)

Ventajas de formar parte de la Fuerza Aérea

Quienes logren incorporarse a la Fuerza Aérea Mexicana podrán acceder a una serie de beneficios que buscan garantizar estabilidad y crecimiento profesional.